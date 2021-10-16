https://ria.ru/20211016/milan-1754892014.html

В Милане на протестах произошли стычки с полицией

В Милане на протестах произошли стычки с полицией - РИА Новости, 16.10.2021

В Милане на протестах произошли стычки с полицией

Несанкционированная манифестация противников так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) в итальянском Милане закончилась поздно вечером в... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T23:46

2021-10-16T23:46

2021-10-16T23:47

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РИМ, 16 окт – РИА Новости. Несанкционированная манифестация противников так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) в итальянском Милане закончилась поздно вечером в субботу несколькими небольшими стычками демонстрантов с полицией, сообщила миланская газета Corriere della Sera.По данным издания, в акции приняли участие около 15 тысяч человек, которые организовали шествие в центре Милана. Движение транспорта в этой части города было полностью блокировано.Манифестация шла мирно до момента, когда группа анархистов попыталась прорваться к зданию администрации области Ломбардия. Они были немедленно остановлены полицией и возвращены в основную колонну демонстрантов. После этого, по свидетельствам очевидцев, еще несколько раз между протестующими и правоохранителями происходили небольшие стычки.Квестура (полицейское управление) Милана сообщило об одном арестованном и четырех задержанных. Кроме того, стражи порядка установили личности еще 16 манифестантов, которым позднее придется давать объяснения в полиции. По информации Corriere della Sera, во время демонстрации одна девушка была ранена.Противники вакцинации от COVID-19 проводят манифестации в различных городах Италии с конца июля. В Милане они организуют подобную акцию уже тринадцатую субботу подряд. В Италии с пятницы вступило в силу решение правительства об обязательном предъявлении так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов) для доступа на рабочее место на производстве и в офисах, причем как в государственном, так и в частном секторе экономики.Совмин Италии одобрил такое решение ровно месяц назад, чтобы придать импульс кампании по массовой вакцинации и добиться, чтобы 90% всех итальянцев старше 12 лет привились от коронавируса. Согласно данным минздрава, на утро пятницы на Апеннинах полностью завершили процесс иммунизации 80,8% граждан, причем хотя бы одну дозу вакцины уже получили свыше 85%. Тем не менее кампания по вакцинации продемонстрировала, что в Италии есть значительное число людей, кто по тем или иным причинам категорически не хочет вакцинироваться.

https://ria.ru/20211015/covid-sertifikat-1754808589.html

https://ria.ru/20211009/rim-1753831527.html

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в мире, италия, милан, ломбардия