https://ria.ru/20211016/mchs-1754840026.html

Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма

Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма - РИА Новости, 16.10.2021

Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма

На Сахалине из-за надвигающегося шторма в воскресенье и понедельник ожидается опасное волнение моря, которое может привести к подтоплениям береговых сооружений, РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T09:13

2021-10-16T09:13

2021-10-16T09:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт - РИА Новости. На Сахалине из-за надвигающегося шторма в воскресенье и понедельник ожидается опасное волнение моря, которое может привести к подтоплениям береговых сооружений, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС."Во второй половине дня 17 октября у северо-западного побережья Сахалина на участке от мыса Жонкиер до мыса Ламанон (Томаринский Углегорский, Александровск-Сахалинский и Смирныховский районы) ожидается опасное волнение моря (4 метра)", - сообщили в ГУ МЧС, отметив, что явление сохранится до конца суток 17 октября.Кроме этого, в ночь на 18 октября у северо-западного побережья Сахалина на участке Москальво – Рыбновск (Охинский район) ожидается опасный подъём уровня моря в сочетании со штормовым волнением 2-3 метра, возможно подтопление береговых объектов, сообщили в МЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.Ранее в пятницу в МЧС предупредили об ухудшении погоды в воскресенье по всей территории Сахалина и Курильских островов. Ураганный ветер с мокрым снегом прогнозируется в воскресенье на севере Сахалина. На юге острова и на Курилах в воскресенье ожидаются снег, дождь, местами сильный.

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/sakhalin-1748849095.html

сахалин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), сахалин