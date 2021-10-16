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Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма
Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма - РИА Новости, 16.10.2021
Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма
На Сахалине из-за надвигающегося шторма в воскресенье и понедельник ожидается опасное волнение моря, которое может привести к подтоплениям береговых сооружений, РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:13
2021-10-16T09:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт - РИА Новости. На Сахалине из-за надвигающегося шторма в воскресенье и понедельник ожидается опасное волнение моря, которое может привести к подтоплениям береговых сооружений, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС."Во второй половине дня 17 октября у северо-западного побережья Сахалина на участке от мыса Жонкиер до мыса Ламанон (Томаринский Углегорский, Александровск-Сахалинский и Смирныховский районы) ожидается опасное волнение моря (4 метра)", - сообщили в ГУ МЧС, отметив, что явление сохранится до конца суток 17 октября.Кроме этого, в ночь на 18 октября у северо-западного побережья Сахалина на участке Москальво – Рыбновск (Охинский район) ожидается опасный подъём уровня моря в сочетании со штормовым волнением 2-3 метра, возможно подтопление береговых объектов, сообщили в МЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.Ранее в пятницу в МЧС предупредили об ухудшении погоды в воскресенье по всей территории Сахалина и Курильских островов. Ураганный ветер с мокрым снегом прогнозируется в воскресенье на севере Сахалина. На юге острова и на Курилах в воскресенье ожидаются снег, дождь, местами сильный.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/sakhalin-1748849095.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), сахалин
09:13 16.10.2021
 
Жителей Сахалина предупредили о риске подтоплений из-за шторма

МЧС предупредило жителей Сахалина о риске подтоплений береговых сооружений из-за шторма

© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Борис Кауфман
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 окт - РИА Новости. На Сахалине из-за надвигающегося шторма в воскресенье и понедельник ожидается опасное волнение моря, которое может привести к подтоплениям береговых сооружений, сообщает в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.
"Во второй половине дня 17 октября у северо-западного побережья Сахалина на участке от мыса Жонкиер до мыса Ламанон (Томаринский Углегорский, Александровск-Сахалинский и Смирныховский районы) ожидается опасное волнение моря (4 метра)", - сообщили в ГУ МЧС, отметив, что явление сохранится до конца суток 17 октября.
Кроме этого, в ночь на 18 октября у северо-западного побережья Сахалина на участке Москальво – Рыбновск (Охинский район) ожидается опасный подъём уровня моря в сочетании со штормовым волнением 2-3 метра, возможно подтопление береговых объектов, сообщили в МЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.
Ранее в пятницу в МЧС предупредили об ухудшении погоды в воскресенье по всей территории Сахалина и Курильских островов. Ураганный ветер с мокрым снегом прогнозируется в воскресенье на севере Сахалина. На юге острова и на Курилах в воскресенье ожидаются снег, дождь, местами сильный.
Пассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:40Сказано в эфире
И в туман, и в метель. На Сахалине запустят умные поезда
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Сахалин
 
 
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