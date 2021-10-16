https://ria.ru/20211016/lundgren-1754749452.html
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2" - РИА Новости, 16.10.2021
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"
Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:14
2021-10-16T03:14
2021-10-16T03:15
культура
новости культуры
кино и сериалы
эмбер херд
dc comics
дольф лундгрен
джейсон момоа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750892_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_51ba6c562645dfb9c90bdfca83133c45.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского фильма. "Тусуюсь в моем трейлере на съемках "Аквамена 2". Отличный сценарий, отличный режиссер, потрясающий актерский состав и фантастическая команда. Действительно наслаждаюсь!" — написал Лундгрен. В первой части, выпущенной в 2018 году, звезда боевиков появился в образе морского короля Нерея. Тогда Лунгдгрена было непросто узнать с рыжими волосами и бородой. Сменят ли ему имидж в сиквеле, пока неизвестно. Вместе с Дольфом Лундгреном в ленте, основанной на комиксах DC, появятся Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II и другие. Фильм будет называться "Аквамен и Затерянное Королевств", а снимает его "король хорроров" Джеймс Ван, создавший до этого "Пилу" и франшизу "Заклятие".
https://ria.ru/20210907/aquaman-1748846537.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750892_222:0:1122:675_1920x0_80_0_0_e78be6441481cdc47e2659267afa96fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, эмбер херд, dc comics, дольф лундгрен, джейсон момоа
03:14 16.10.2021 (обновлено: 03:15 16.10.2021)
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"
Актер Дольф Лундгрен подтвердил, что появится в сиквеле супергеройского фильма "Аквамен"
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского фильма.
"Тусуюсь в моем трейлере на съемках "Аквамена 2". Отличный сценарий, отличный режиссер, потрясающий актерский состав и фантастическая команда. Действительно наслаждаюсь!" — написал Лундгрен.
В первой части, выпущенной в 2018 году, звезда боевиков появился в образе морского короля Нерея. Тогда Лунгдгрена было непросто узнать с рыжими волосами и бородой. Сменят ли ему имидж в сиквеле, пока неизвестно.
Вместе с Дольфом Лундгреном в ленте, основанной на комиксах DC, появятся Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II и другие.
Фильм будет называться "Аквамен и Затерянное Королевств", а снимает его "король хорроров" Джеймс Ван, создавший до этого "Пилу" и франшизу "Заклятие".