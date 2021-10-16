Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211016/lundgren-1754749452.html
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2" - РИА Новости, 16.10.2021
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"
Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:14
2021-10-16T03:15
культура
новости культуры
кино и сериалы
эмбер херд
dc comics
дольф лундгрен
джейсон момоа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750892_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_51ba6c562645dfb9c90bdfca83133c45.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского фильма. "Тусуюсь в моем трейлере на съемках "Аквамена 2". Отличный сценарий, отличный режиссер, потрясающий актерский состав и фантастическая команда. Действительно наслаждаюсь!" — написал Лундгрен. В первой части, выпущенной в 2018 году, звезда боевиков появился в образе морского короля Нерея. Тогда Лунгдгрена было непросто узнать с рыжими волосами и бородой. Сменят ли ему имидж в сиквеле, пока неизвестно. Вместе с Дольфом Лундгреном в ленте, основанной на комиксах DC, появятся Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II и другие. Фильм будет называться "Аквамен и Затерянное Королевств", а снимает его "король хорроров" Джеймс Ван, создавший до этого "Пилу" и франшизу "Заклятие".
https://ria.ru/20210907/aquaman-1748846537.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750892_222:0:1122:675_1920x0_80_0_0_e78be6441481cdc47e2659267afa96fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, эмбер херд, dc comics, дольф лундгрен, джейсон момоа
03:14 16.10.2021 (обновлено: 03:15 16.10.2021)
 
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"

Актер Дольф Лундгрен подтвердил, что появится в сиквеле супергеройского фильма "Аквамен"

© DC Comics, 2018Кадр из фильма "Аквамен"
Кадр из фильма Аквамен
© DC Comics, 2018
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского фильма.
"Тусуюсь в моем трейлере на съемках "Аквамена 2". Отличный сценарий, отличный режиссер, потрясающий актерский состав и фантастическая команда. Действительно наслаждаюсь!" — написал Лундгрен.
В первой части, выпущенной в 2018 году, звезда боевиков появился в образе морского короля Нерея. Тогда Лунгдгрена было непросто узнать с рыжими волосами и бородой. Сменят ли ему имидж в сиквеле, пока неизвестно.
Вместе с Дольфом Лундгреном в ленте, основанной на комиксах DC, появятся Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II и другие.
Фильм будет называться "Аквамен и Затерянное Королевств", а снимает его "король хорроров" Джеймс Ван, создавший до этого "Пилу" и франшизу "Заклятие".
Кадр из фильма Аквамен
7 сентября, 03:09Культура
Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЭмбер ХердDC ComicsДольф ЛундгренДжейсон Момоа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния