https://ria.ru/20211016/lundgren-1754749452.html

Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"

Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2" - РИА Новости, 16.10.2021

Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"

Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T03:14

2021-10-16T03:14

2021-10-16T03:15

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американский актер Дольф Лундгрен разместил в Instargam снимок со съемок сиквела "Аквамена". Тем самым он подтвердил участие в продолжении этого супергеройского фильма. "Тусуюсь в моем трейлере на съемках "Аквамена 2". Отличный сценарий, отличный режиссер, потрясающий актерский состав и фантастическая команда. Действительно наслаждаюсь!" — написал Лундгрен. В первой части, выпущенной в 2018 году, звезда боевиков появился в образе морского короля Нерея. Тогда Лунгдгрена было непросто узнать с рыжими волосами и бородой. Сменят ли ему имидж в сиквеле, пока неизвестно. Вместе с Дольфом Лундгреном в ленте, основанной на комиксах DC, появятся Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Яхья Абдул-Матин II и другие. Фильм будет называться "Аквамен и Затерянное Королевств", а снимает его "король хорроров" Джеймс Ван, создавший до этого "Пилу" и франшизу "Заклятие".

https://ria.ru/20210907/aquaman-1748846537.html

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новости культуры, кино и сериалы, эмбер херд, dc comics, дольф лундгрен, джейсон момоа