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Кулеба пригрозил задавить Россию
Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге - РИА Новости, 16.10.2021
Кулеба пригрозил задавить Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T14:08
2021-10-16T23:36
в мире
украина
военно-морские силы украины
черное море
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года."Мы давим железной логикой юридических аргументов. &lt;...&gt; Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени, &lt;...&gt; но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными", — написал Кулеба в колонке для издания "Украинская правда".По его мнению, судебная победа в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом. "Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств: нельзя нарушать правила", — добавил Кулеба.Ранее МИД России заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу России военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
https://ria.ru/20210930/naglost-1752526350.html
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в мире, украина, военно-морские силы украины, черное море, дмитрий кулеба, россия
14:08 16.10.2021 (обновлено: 23:36 16.10.2021)
 
Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге

Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге по инциденту в Черном море

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года.
"Мы давим железной логикой юридических аргументов. <...> Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени, <...> но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными", — написал Кулеба в колонке для издания "Украинская правда".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
30 сентября, 16:59
Украине предрекли одиночество из-за "наглого заявления" Кулебы
По его мнению, судебная победа в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом. "Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств: нельзя нарушать правила", — добавил Кулеба.
Ранее МИД России заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
9 октября, 17:33
Глава МИД Украины заявил, что "нанес удар" по Путину
Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу России военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.
 
В миреУкраинаВоенно-морские силы УкраиныЧерное мореДмитрий КулебаРоссия
 
 
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