14:08 16.10.2021 (обновлено: 23:36 16.10.2021)
Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге
Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге по инциденту в Черном море
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года.
"Мы давим железной логикой юридических аргументов. <...> Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени, <...> но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными", — написал Кулеба в колонке для издания "Украинская правда".
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По его мнению, судебная победа в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом. "Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств: нельзя нарушать правила", — добавил Кулеба.
Ранее МИД России заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".
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Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу России военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.