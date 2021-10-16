https://ria.ru/20211016/kuleba-1754857140.html

Кулеба пригрозил задавить Россию

Кулеба пообещал "юридически задавить" Россию в Гааге - РИА Новости, 16.10.2021

Кулеба пригрозил задавить Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T14:08

2021-10-16T14:08

2021-10-16T23:36

в мире

украина

военно-морские силы украины

черное море

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет "задавить" Россию юридическими аргументами в суде в Гааге по инциденту в Черном море 2018 года."Мы давим железной логикой юридических аргументов. <...> Красиво и согласно международному праву. Пусть это займет немного больше времени, <...> но последствия для нарушителей будут более чем серьезными и продолжительными", — написал Кулеба в колонке для издания "Украинская правда".По его мнению, судебная победа в данном деле важна не только для Украины, но и для всего мира в целом. "Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств: нельзя нарушать правила", — добавил Кулеба.Ранее МИД России заявил, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в арбитражном трибунале в Гааге выходят за рамки юрисдикции арбитража. МИД отметил, что это очередное злоупотребление Киевом международными средствами мирного разрешения споров "в целях оспаривания суверенитета над Крымом".Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу России военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.Россия 18 ноября 2019 года передала украинской стороне три корабля. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. ФСБ ранее заверила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой", и в подтверждение обнародовала видеоматериалы.

https://ria.ru/20210930/naglost-1752526350.html

https://ria.ru/20211009/kuleba-1753822456.html

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черное море

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в мире, украина, военно-морские силы украины, черное море, дмитрий кулеба, россия