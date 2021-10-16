https://ria.ru/20211016/krym-1754848890.html

Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление "Артека"

Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление "Артека" - РИА Новости, 16.10.2021

Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление "Артека"

Правительство РФ выделит почти 400 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры "Артека", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:50

2021-10-16T11:50

2021-10-16T17:12

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 400 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры "Артека", сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что на эти деньги планируется провести работы на 14 объектах, в том числе отремонтировать жилой корпус детского лагеря "Кипарисный", здание порта и несколько административных корпусов, обновить подъездные пути, покрытие набережной и спортплощадок."Минпросвещения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года", - добавляется в сообщении.Сообщается, что принятое решение позволит частично устранить последствия летних паводков и подготовить "Артек" к новому сезону.

https://ria.ru/20211016/krym-1754841723.html

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2021

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