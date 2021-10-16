https://ria.ru/20211016/krym-1754848890.html
Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление "Артека"
Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление "Артека" - РИА Новости, 16.10.2021
Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление "Артека"
Правительство РФ выделит почти 400 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры "Артека", сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:50
2021-10-16T11:50
2021-10-16T17:12
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит почти 400 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры "Артека", сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что на эти деньги планируется провести работы на 14 объектах, в том числе отремонтировать жилой корпус детского лагеря "Кипарисный", здание порта и несколько административных корпусов, обновить подъездные пути, покрытие набережной и спортплощадок."Минпросвещения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года", - добавляется в сообщении.Сообщается, что принятое решение позволит частично устранить последствия летних паводков и подготовить "Артек" к новому сезону.
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общество, артек, туризм, россия, новости - туризм
11:50 16.10.2021 (обновлено: 17:12 16.10.2021)
Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление "Артека"
Правительство выделит около 400 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры "Артека"
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Правительство РФ
выделит почти 400 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры "Артека
", сообщила пресс-служба кабмина.
"Международный детский центр "Артек" в Крыму получит 384,7 миллиона рублей на восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти деньги планируется провести работы на 14 объектах, в том числе отремонтировать жилой корпус детского лагеря "Кипарисный", здание порта и несколько административных корпусов, обновить подъездные пути, покрытие набережной и спортплощадок.
"Минпросвещения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что принятое решение позволит частично устранить последствия летних паводков и подготовить "Артек" к новому сезону.