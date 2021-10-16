https://ria.ru/20211016/krym-1754842498.html

Правительство выделит средства жителям Крыма, пострадавшим из-за паводков

Правительство выделит средства жителям Крыма, пострадавшим из-за паводков - РИА Новости, 16.10.2021

Правительство выделит средства жителям Крыма, пострадавшим из-за паводков

Правительство РФ выделит средства на поддержку крымчан, пострадавших из-за паводков, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:11

2021-10-16T10:11

2021-10-16T10:11

происшествия

республика крым

правительство рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

подтопления в крыму

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит средства на поддержку крымчан, пострадавших из-за паводков, сообщает пресс-служба кабмина."Республика Крым получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь получили почти 4 тысячи человек."МЧС проконтролирует эффективность расходования средств федерального бюджета. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года", - уточняется в сообщении.Подчеркивается, что правительство уже оказывало финансовую помощь республике из-за удара стихии. В сентябре на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков, было направлено почти 400 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210813/krym-1745612555.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, подтопления в крыму