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https://ria.ru/20211016/krym-1754842498.html
Правительство выделит средства жителям Крыма, пострадавшим из-за паводков
Правительство выделит средства жителям Крыма, пострадавшим из-за паводков - РИА Новости, 16.10.2021
Правительство выделит средства жителям Крыма, пострадавшим из-за паводков
Правительство РФ выделит средства на поддержку крымчан, пострадавших из-за паводков, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:11
2021-10-16T10:11
происшествия
республика крым
правительство рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
подтопления в крыму
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит средства на поддержку крымчан, пострадавших из-за паводков, сообщает пресс-служба кабмина."Республика Крым получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь получили почти 4 тысячи человек."МЧС проконтролирует эффективность расходования средств федерального бюджета. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года", - уточняется в сообщении.Подчеркивается, что правительство уже оказывало финансовую помощь республике из-за удара стихии. В сентябре на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков, было направлено почти 400 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210813/krym-1745612555.html
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происшествия, республика крым, правительство рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, подтопления в крыму
10:11 16.10.2021
 
Правительство выделит средства жителям Крыма, пострадавшим из-за паводков

Правительство выделит очередной транш для поддержки крымчан, пострадавших из-за паводков

© РИА Новости / Светлана СамсоноваВоенные расчищают улицу Вергасова в Ялте
Военные расчищают улицу Вергасова в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит средства на поддержку крымчан, пострадавших из-за паводков, сообщает пресс-служба кабмина.
"Республика Крым получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь получили почти 4 тысячи человек.
"МЧС проконтролирует эффективность расходования средств федерального бюджета. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что правительство уже оказывало финансовую помощь республике из-за удара стихии. В сентябре на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков, было направлено почти 400 миллионов рублей.
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 12:15
Летние подтопления в Крыму признали ЧС федерального масштаба
 
ПроисшествияРеспублика КрымПравительство РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МишустинПодтопления в Крыму
 
 
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