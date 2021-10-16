https://ria.ru/20211016/krym-1754841723.html
Немецкая делегация посетит Крым
Немецкая делегация посетит Крым - РИА Новости, 16.10.2021
Немецкая делегация посетит Крым
Немецкая делегация в конце октября приедет в Крым с ознакомительным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:54
2021-10-16T09:54
2021-10-16T16:24
в мире
хайдельберг
симферополь
германия
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Немецкая делегация в конце октября приедет в Крым с ознакомительным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга (город на юго-западе Германии. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам парламентария, визит состоится в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом и Симферополем. В частности, планируется встреча в администрации крымской столицы.Кроме того, в ноябре еще одна немецкая делегация намерена посетить полуостров в рамках проекта "Детская дипломатия", добавил Гемпель.
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в мире, хайдельберг, симферополь, германия, юрий гемпель
09:54 16.10.2021 (обновлено: 16:24 16.10.2021)
Немецкая делегация посетит Крым
Делегация из Хайдельберга посетит Крым для развития побратимских связей с Симферополем