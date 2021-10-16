https://ria.ru/20211016/krym-1754841723.html

Немецкая делегация посетит Крым

Немецкая делегация посетит Крым - РИА Новости, 16.10.2021

Немецкая делегация посетит Крым

Немецкая делегация в конце октября приедет в Крым с ознакомительным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T09:54

2021-10-16T09:54

2021-10-16T16:24

в мире

хайдельберг

симферополь

германия

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Немецкая делегация в конце октября приедет в Крым с ознакомительным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга (город на юго-западе Германии. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам парламентария, визит состоится в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом и Симферополем. В частности, планируется встреча в администрации крымской столицы.Кроме того, в ноябре еще одна немецкая делегация намерена посетить полуостров в рамках проекта "Детская дипломатия", добавил Гемпель.

https://ria.ru/20210530/krym-1734809624.html

хайдельберг

симферополь

германия

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в мире, хайдельберг, симферополь, германия, юрий гемпель