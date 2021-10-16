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Немецкая делегация посетит Крым
Немецкая делегация посетит Крым - РИА Новости, 16.10.2021
Немецкая делегация посетит Крым
Немецкая делегация в конце октября приедет в Крым с ознакомительным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:54
2021-10-16T16:24
в мире
хайдельберг
симферополь
германия
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Немецкая делегация в конце октября приедет в Крым с ознакомительным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга (город на юго-западе Германии. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам парламентария, визит состоится в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом и Симферополем. В частности, планируется встреча в администрации крымской столицы.Кроме того, в ноябре еще одна немецкая делегация намерена посетить полуостров в рамках проекта "Детская дипломатия", добавил Гемпель.
https://ria.ru/20210530/krym-1734809624.html
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в мире, хайдельберг, симферополь, германия, юрий гемпель
09:54 16.10.2021 (обновлено: 16:24 16.10.2021)
 
Немецкая делегация посетит Крым

Делегация из Хайдельберга посетит Крым для развития побратимских связей с Симферополем

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Немецкая делегация в конце октября приедет в Крым с ознакомительным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Мы ожидаем делегацию из Хайдельберга (город на юго-западе Германии. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам парламентария, визит состоится в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом и Симферополем. В частности, планируется встреча в администрации крымской столицы.
Кроме того, в ноябре еще одна немецкая делегация намерена посетить полуостров в рамках проекта "Детская дипломатия", добавил Гемпель.
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В миреХайдельбергСимферопольГерманияЮрий Гемпель
 
 
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