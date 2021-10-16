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Россияне рассказали, на что ориентируются при оформлении кредита
Россияне рассказали, на что ориентируются при оформлении кредита - РИА Новости, 16.10.2021
Россияне рассказали, на что ориентируются при оформлении кредита
Самыми важными факторами при выборе финансовой организации для получения кредита для большинства россиян являются процентная ставка, скорость и простота его... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:11
2021-10-16T08:11
экономика
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самыми важными факторами при выборе финансовой организации для получения кредита для большинства россиян являются процентная ставка, скорость и простота его оформления, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Самым важным фактором при выборе финансовой организации для получения кредита или займа россияне назвали размер процентной ставки. Об этом заявили 71,7% участников опроса. На втором месте по значимости - скорость и простота оформления кредита. Этот фактор важен для 65% респондентов", - выяснили аналитики.Примерно одинаковое количество людей обращает внимание на возможность получить финансовую услугу онлайн и на надежность самой кредитной организации - 62,8% и 62,2% соответственно. Около 56,7% опрошенных при выборе финансовой организации учитывают наличие программы досрочного погашения кредита, а половина (50,6%) сразу задумывается о том, насколько возможна его пролонгация в будущем.При этом размер самого кредита оказался отнюдь не первостепенным параметром - он имеет значение лишь для 31,7% респондентов. Чуть более четверти опрошенных (28,3%) ориентируются на наличие бонусной программы или кешбэка у финансовой организации при оформлении ссуды. В то же время лишь каждый двадцатый россиянин при взятии кредита смотрит на наличие дополнительных условий.Отмечается, что основными каналами, из которых россияне узнают о финансовых услугах, являются реклама в интернете (45,8%), сайты и мобильные приложения самих банков и микрофинансовых организаций (41,3%), а также социальные сети (32,4%). При этом больше всего респонденты доверяют отзывам знакомых (55,7%) и информации, размещенной на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний. Наименьшим доверием пользуются реклама по телевизору (ей склонны доверять всего 5,2% участников опроса), наружная реклама в городе и звонки по телефону (по 1,7%).Исследование проводилось в начале октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек из различных регионов России.
https://ria.ru/20211013/kredit-1754299033.html
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экономика, россия
08:11 16.10.2021
 
Россияне рассказали, на что ориентируются при оформлении кредита

Россияне назвали главные факторы при выборе финансовой организации для получения кредита

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Самыми важными факторами при выборе финансовой организации для получения кредита для большинства россиян являются процентная ставка, скорость и простота его оформления, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самым важным фактором при выборе финансовой организации для получения кредита или займа россияне назвали размер процентной ставки. Об этом заявили 71,7% участников опроса. На втором месте по значимости - скорость и простота оформления кредита. Этот фактор важен для 65% респондентов", - выяснили аналитики.
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Примерно одинаковое количество людей обращает внимание на возможность получить финансовую услугу онлайн и на надежность самой кредитной организации - 62,8% и 62,2% соответственно. Около 56,7% опрошенных при выборе финансовой организации учитывают наличие программы досрочного погашения кредита, а половина (50,6%) сразу задумывается о том, насколько возможна его пролонгация в будущем.
При этом размер самого кредита оказался отнюдь не первостепенным параметром - он имеет значение лишь для 31,7% респондентов. Чуть более четверти опрошенных (28,3%) ориентируются на наличие бонусной программы или кешбэка у финансовой организации при оформлении ссуды. В то же время лишь каждый двадцатый россиянин при взятии кредита смотрит на наличие дополнительных условий.
Отмечается, что основными каналами, из которых россияне узнают о финансовых услугах, являются реклама в интернете (45,8%), сайты и мобильные приложения самих банков и микрофинансовых организаций (41,3%), а также социальные сети (32,4%). При этом больше всего респонденты доверяют отзывам знакомых (55,7%) и информации, размещенной на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний. Наименьшим доверием пользуются реклама по телевизору (ей склонны доверять всего 5,2% участников опроса), наружная реклама в городе и звонки по телефону (по 1,7%).
Исследование проводилось в начале октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек из различных регионов России.
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