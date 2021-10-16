https://ria.ru/20211016/kosmos-1754856868.html
Киноэкипаж прощается с командой МКС. Прямая трансляция
Киноэкипаж прощается с командой МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.10.2021
Киноэкипаж прощается с командой МКС. Прямая трансляция
Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T23:15
2021-10-16T23:15
2021-10-16T23:16
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются обратно на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
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5
4.7
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LIVE: "Киноэкипаж" прощается с командой МКС
LIVE: "Киноэкипаж" прощается с командой МКС
2021-10-16T23:15
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос, видео
Киноэкипаж прощается с командой МКС. Прямая трансляция
Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются обратно на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
2021-10-16T23:15
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PT1S
23:15 16.10.2021 (обновлено: 23:16 16.10.2021)
Киноэкипаж прощается с командой МКС. Прямая трансляция
Российский киноэкипаж, снимавший художественный фильм с рабочим названием "Вызов", после 12 дней в космосе покидает МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправляются обратно на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос