https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754885807.html

Толстой призвал разъяснять людям необходимость вакцинации

Толстой призвал разъяснять людям необходимость вакцинации - РИА Новости, 16.10.2021

Толстой призвал разъяснять людям необходимость вакцинации

В России не удалось должным образом провести информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и убедить многих людей в необходимости вакцинироваться, считает... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T21:37

2021-10-16T21:37

2021-10-16T22:48

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В России не удалось должным образом провести информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и убедить многих людей в необходимости вакцинироваться, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает", — написал Толстой в своем Telegram-канале.Политик считает, что эксперты не смогли в полной мере донести людям информацию о вакцинации."Подход "мы сказали, а вы делайте" не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан", — заключил Толстой.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211016/vaktsinatsiya-1754855245.html

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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, петр толстой, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"