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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754868360.html
Эксперт назвал действенный способ снизить заболеваемость COVID-19
Эксперт назвал действенный способ снизить заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021
Эксперт назвал действенный способ снизить заболеваемость COVID-19
Вакцинация является действенным способом снижения смертности от коронавируса, но до достижения коллективного иммунитета в 80% значительно снизить... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:20
2021-10-16T17:20
распространение коронавируса
общество
белгородская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
владимир чуланов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вакцинация является действенным способом снижения смертности от коронавируса, но до достижения коллективного иммунитета в 80% значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев и летальных исходов невозможно, заявил профессор, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов."До достижения целевых показателей коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным, чтобы значительно повлиять на эпидемический процесс. То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции", - сказал Чуланов журналистам.Он подчеркнул, что научные данные и многолетний опыт борьбы с инфекционными болезнями однозначно свидетельствуют, что вакцинопрофилактика является наиболее эффективным средством борьбы с распространением заболевания, позволяет значительно снизить риск тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.Однако достичь этих целей можно только путем формирования достаточного уровня коллективного иммунитета, когда вакцинированы не менее 80% населения страны или региона, уточнил Чуланов.По его словам, пока ни в одном из регионов целевой показатель по уровню коллективного иммунитета в отношении новой коронавирусной инфекции не достигнут. С этим напрямую связано и недостижение других показателей: процент загруженности коечного фонда, число пациентов, находящихся на ИВЛ, и общий уровень заболеваемости, пояснил специалист."Однако, в ряде регионов, достигших наибольшего уровня охвата вакцинопрофилактикой, например в Московской и Белгородской областях – 64% и 57% соответственно, - отмечается устойчивая тенденция к снижению числа летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Это еще раз подтверждает, что вакцинация является действенным инструментом снижения смертности от COVID-19", - отметил Чуланов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html
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общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, владимир чуланов
17:20 16.10.2021
 
Эксперт назвал действенный способ снизить заболеваемость COVID-19

Эксперт Чуланов: заболеваемость COVID-19 не снизить, пока не привьются 80% россиян

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вакцинация является действенным способом снижения смертности от коронавируса, но до достижения коллективного иммунитета в 80% значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев и летальных исходов невозможно, заявил профессор, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
"До достижения целевых показателей коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным, чтобы значительно повлиять на эпидемический процесс. То есть до достижения 80% охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов невозможно, так как эпидемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к инфекции", - сказал Чуланов журналистам.
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Он подчеркнул, что научные данные и многолетний опыт борьбы с инфекционными болезнями однозначно свидетельствуют, что вакцинопрофилактика является наиболее эффективным средством борьбы с распространением заболевания, позволяет значительно снизить риск тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.
Однако достичь этих целей можно только путем формирования достаточного уровня коллективного иммунитета, когда вакцинированы не менее 80% населения страны или региона, уточнил Чуланов.
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По его словам, пока ни в одном из регионов целевой показатель по уровню коллективного иммунитета в отношении новой коронавирусной инфекции не достигнут. С этим напрямую связано и недостижение других показателей: процент загруженности коечного фонда, число пациентов, находящихся на ИВЛ, и общий уровень заболеваемости, пояснил специалист.
"Однако, в ряде регионов, достигших наибольшего уровня охвата вакцинопрофилактикой, например в Московской и Белгородской областях – 64% и 57% соответственно, - отмечается устойчивая тенденция к снижению числа летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Это еще раз подтверждает, что вакцинация является действенным инструментом снижения смертности от COVID-19", - отметил Чуланов.
 
Распространение коронавирусаОбществоБелгородская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииВладимир Чуланов
 
 
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