https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754850204.html

Инфекционист объяснила рост заболевших COVID-19

Инфекционист объяснила рост заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021

Инфекционист объяснила рост заболевших COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонным подъёмом и штаммом "дельта", который является более заразным, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T12:20

2021-10-16T12:20

2021-10-16T13:21

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

наталья пшеничная

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонным подъёмом и штаммом "дельта", который является более заразным, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Суточный прирост COVID-19 в России обновил максимум и составил 33 208 случаев."На прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости COVID-19 наслоился дельта-штамм, который отличается большей заразностью",- сказала Пшеничная.Она уточнила, что если ранее один человек инфицировал 2-3 здоровых, то при дельта-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6.Чтобы противостоять распространению вируса нужно тщательно соблюдать меры профилактики и вакцинироваться, подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754847905.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, наталья пшеничная