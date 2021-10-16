https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754850204.html
Инфекционист объяснила рост заболевших COVID-19
Инфекционист объяснила рост заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021
Инфекционист объяснила рост заболевших COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонным подъёмом и штаммом "дельта", который является более заразным, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T12:20
2021-10-16T12:20
2021-10-16T13:21
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
наталья пшеничная
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонным подъёмом и штаммом "дельта", который является более заразным, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Суточный прирост COVID-19 в России обновил максимум и составил 33 208 случаев."На прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости COVID-19 наслоился дельта-штамм, который отличается большей заразностью",- сказала Пшеничная.Она уточнила, что если ранее один человек инфицировал 2-3 здоровых, то при дельта-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6.Чтобы противостоять распространению вируса нужно тщательно соблюдать меры профилактики и вакцинироваться, подчеркнула Пшеничная.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754847905.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, наталья пшеничная
12:20 16.10.2021 (обновлено: 13:21 16.10.2021)
Инфекционист объяснила рост заболевших COVID-19
Инфекционист Роспотребнадзора Пшеничная: рост числа вторичных случаев COVID-19 вырос вдвое