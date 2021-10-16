https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754846209.html

В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021

В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 21 883 человека после COVID-19, за все время - 6 981 907, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:19

2021-10-16T11:19

2021-10-16T11:19

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 883 человека после COVID-19, за все время - 6 981 907, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 883 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 981 907", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3 637 человек, в Санкт-Петербурге - 2 245, Подмосковье - 1 558.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754843484.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19