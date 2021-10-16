https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754846209.html
В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021
В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 21 883 человека после COVID-19, за все время - 6 981 907, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:19
2021-10-16T11:19
2021-10-16T11:19
распространение коронавируса
общество
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москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 883 человека после COVID-19, за все время - 6 981 907, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 883 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 981 907", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3 637 человек, в Санкт-Петербурге - 2 245, Подмосковье - 1 558.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754843484.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 883 человека выздоровели от COVID-19