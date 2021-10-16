https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754845809.html

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом - РИА Новости, 16.10.2021

Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы уже третий день — в стране впервые зарегистрировали более 33 тысяч заболевших и... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:17

2021-10-16T11:17

2021-10-16T12:37

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы уже третий день — в стране впервые зарегистрировали более 33 тысяч заболевших и свыше тысячи смертей. Об этом сообщает оперативный штаб."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2979 (девять процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Это уже третий рекорд подряд — накануне было 32 196 инфицированных, а днем ранее — 31 299. Темп прироста продолжает увеличиваться — с 0,41 до 0,42 процента.Умерли за сутки 1002 человека (вчера было 999). Здесь рост наблюдается уже шестой день подряд. Выписались после лечения 21 883 пациента.Общее число заразившихся коронавирусом достигло 7 958 384 человек, из них 222 315 скончались, 6 981 907 вылечились.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6545 (днем ранее было 6631), Санкт-Петербурге — 3088, Подмосковье — 2403, Самарской области — 838, Нижегородской — 706, Воронежской — 671, Башкирии — 664, Пермском крае — 586, Свердловской области — 583, Крыму — 579.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 18.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19