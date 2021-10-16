11:17 16.10.2021 (обновлено: 12:37 16.10.2021)
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом
В России впервые зарегистрировали более 33 тысяч случаев COVID-19 и свыше тысячи смертей
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы уже третий день — в стране впервые зарегистрировали более 33 тысяч заболевших и свыше тысячи смертей. Об этом сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2979 (девять процентов) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Это уже третий рекорд подряд — накануне было 32 196 инфицированных, а днем ранее — 31 299. Темп прироста продолжает увеличиваться — с 0,41 до 0,42 процента.
Умерли за сутки 1002 человека (вчера было 999). Здесь рост наблюдается уже шестой день подряд. Выписались после лечения 21 883 пациента.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 7 958 384 человек, из них 222 315 скончались, 6 981 907 вылечились.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6545 (днем ранее было 6631), Санкт-Петербурге — 3088, Подмосковье — 2403, Самарской области — 838, Нижегородской — 706, Воронежской — 671, Башкирии — 664, Пермском крае — 586, Свердловской области — 583, Крыму — 579.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 14 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 18.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239,4 миллиона зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.