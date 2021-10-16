https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754844056.html

В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус

В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус - РИА Новости, 16.10.2021

В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус

Более 200 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:51

2021-10-16T10:51

2021-10-16T10:51

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 200 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 1,6 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 200 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 1 633 417 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 692 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754843484.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии