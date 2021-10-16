https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754844056.html
В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус - РИА Новости, 16.10.2021
В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус
Более 200 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:51
2021-10-16T10:51
2021-10-16T10:51
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 200 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся более 1,6 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 200 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 1 633 417 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 692 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 200 миллионов тестов на коронавирус за все время панедмии