https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754843484.html

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 16.10.2021

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь увеличилось до максимального, выявлено 579 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:29

2021-10-16T10:29

2021-10-16T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь увеличилось до максимального, выявлено 579 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 14октября – 567. Максимум обновляется уже две недели подряд."За 15 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 579 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 060 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.Всего выздоровевших – 73 856, за последние сутки выписаны 423 человека, умерли – 2765, в том числе 16 - за последние сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html

республика крым

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм