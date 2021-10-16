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Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 16.10.2021
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь увеличилось до максимального, выявлено 579 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:29
2021-10-16T10:29
2021-10-16T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь увеличилось до максимального, выявлено 579 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 14октября – 567. Максимум обновляется уже две недели подряд."За 15 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 579 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 060 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.Всего выздоровевших – 73 856, за последние сутки выписаны 423 человека, умерли – 2765, в том числе 16 - за последние сутки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм
10:29 16.10.2021 (обновлено: 10:38 16.10.2021)
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В Крыму за сутки выявили 579 случаев COVID-19