Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754843484.html
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 16.10.2021
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь увеличилось до максимального, выявлено 579 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:29
2021-10-16T10:38
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус в россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_02d53ceb971904be1668ffe733b4b18e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь увеличилось до максимального, выявлено 579 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 14октября – 567. Максимум обновляется уже две недели подряд."За 15 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 579 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 060 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.Всего выздоровевших – 73 856, за последние сутки выписаны 423 человека, умерли – 2765, в том числе 16 - за последние сутки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/vaktsina-1754843189.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745885788_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a95effd3305ff4f248b349f9c5226ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм
10:29 16.10.2021 (обновлено: 10:38 16.10.2021)
 
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Крыму за сутки выявили 579 случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Крыму вновь увеличилось до максимального, выявлено 579 новых случаев, сообщила пресс-служба минздрава республики.
До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 14октября – 567. Максимум обновляется уже две недели подряд.
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
10:24В России
Гинцбург рассказал, как могут назвать детскую вакцину от коронавируса
"За 15 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 579 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 060 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего выздоровевших – 73 856, за последние сутки выписаны 423 человека, умерли – 2765, в том числе 16 - за последние сутки.
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния