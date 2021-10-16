13:02 16.10.2021 (обновлено: 17:10 16.10.2021)
Спасатели встретят возвращающийся на Землю "киноэкипаж" березовым соком
Военные спасатели встретят "киноэкипаж" с Пересильд и Шипенко березовым соком
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа встретят космический корабль "Союз МС-18" с "киноэкипажем" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко березовым соком, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Космонавт Олег Новицкий, входящий в экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-18", попросил военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа привезти к месту посадки в Казахстане березовый сок. Военнослужащие набрали несколько литров сока в Алтайском крае, оперативно доставили банку сначала до Екатеринбурга, а затем самолетом Ан-12 в Казахстан", - говорится в сообщении.
Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".
Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.
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