https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754853048.html

Спасатели встретят возвращающийся на Землю "киноэкипаж" березовым соком

Спасатели встретят возвращающийся на Землю "киноэкипаж" березовым соком - РИА Новости, 16.10.2021

Спасатели встретят возвращающийся на Землю "киноэкипаж" березовым соком

Военнослужащие Центрального военного округа встретят космический корабль "Союз МС-18" с "киноэкипажем" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:02

2021-10-16T13:02

2021-10-16T17:10

космос - риа наука

олег новицкий

центральный военный округ

земля

юлия пересильд

клим шипенко

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754093861_0:0:1919:1080_1920x0_80_0_0_591725e856e9db9c22911c05c3a00c6a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа встретят космический корабль "Союз МС-18" с "киноэкипажем" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко березовым соком, сообщает пресс-служба ЦВО.Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".Военные спасатели готовят подарки каждому прибывающему на Землю экипажу, самым популярным из них являются яблоки, кроме того, космонавтов встречали черешней, оренбургской дыней, арбузом и цветущим багульником.

https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, олег новицкий, центральный военный округ, земля, юлия пересильд, клим шипенко, новости - туризм