Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
Русский Халк Сергей Агаджанян собирается сдвинуть автоколонну весом более 50 тонн
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк намерен установить мировой рекорд по буксировке автоколонны весом более 50 тонн без использования специальных приспособлений, сообщил РИА Новости его коллега, восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, легенда российского силового экстрима, многократный рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев.
Попытка установить мировой рекорд состоится 27 октября в подмосковном Домодедове. Фиксировать его будет президент федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
"Состоять автоколонна будет из сцепки эвакуатора автобусов MAN весом 41 тонна и автобуса большого класса ГолАЗ "Вояж" весом 12 тонн. Во время буксировки автоколонны атлет будет использовать канат только для "срыва" многотонных машин. Во время буксировки Русский Халк попробует надуть до разрыва медицинскую грелку, чтобы показать максимально сложный силовой рекорд, аналогов которого ещё никогда не было в мире", - сказал Кокляев.
По его словам, сложность реализации амбициозного рекорда заключается в том, что экстремалу необходимо будет сорвать с места несколько многотонных машин одна из которых – MAN - имеет четыре моста ещё и в сцепке с автобусом большого класса.
"Второй проблемой для спортсмена может стать низкая инерция транспортных средств в "связке". И при всех этих факторах, усложняющих выполнение буксировки, Агаджанян попробует дополнительно надуть до разрыва медицинскую грелку, что уже стало его фирменной "фишкой". Подобного ещё никогда не было в истории российского и мирового силового экстрима", - сказал Кокляев.