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В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека
В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.10.2021
В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемого задержали, сообщила полиция города. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T04:51
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в мире
калгари
канада
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемого задержали, сообщила полиция города."Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", — говорится в заявлении правоохранительных органов.Как отмечается, один из пострадавших сообщил, что на него напали с мачете.Также двум пострадавшим сделали операции, после которых они все еще находятся в больнице. Третьему госпитализация не потребовалось, а четвертого доставили в больницу и вскоре выписали.
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в мире, калгари, канада
04:51 16.10.2021 (обновлено: 08:10 16.10.2021)
 
В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека

При нападениях в канадском Калгари пострадали четыре человека, подозреваемого задержали

CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады
Полиция Канады - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемого задержали, сообщила полиция города.
"Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Как отмечается, один из пострадавших сообщил, что на него напали с мачете.
Также двум пострадавшим сделали операции, после которых они все еще находятся в больнице. Третьему госпитализация не потребовалось, а четвертого доставили в больницу и вскоре выписали.
Полиция Ванкувера - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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Мужчина несколько лет обманывал СМИ, прикидываясь террористом
 
В миреКалгариКанада
 
 
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