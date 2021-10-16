https://ria.ru/20211016/kalgari-1754834662.html
В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека
В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека - РИА Новости, 16.10.2021
В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемого задержали, сообщила полиция города. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T04:51
2021-10-16T04:51
2021-10-16T08:10
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канада
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари, подозреваемого задержали, сообщила полиция города."Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", — говорится в заявлении правоохранительных органов.Как отмечается, один из пострадавших сообщил, что на него напали с мачете.Также двум пострадавшим сделали операции, после которых они все еще находятся в больнице. Третьему госпитализация не потребовалось, а четвертого доставили в больницу и вскоре выписали.
https://ria.ru/20211010/terrorist-1753880403.html
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в мире, калгари, канада
04:51 16.10.2021 (обновлено: 08:10 16.10.2021)
В серии нападений в Канаде пострадали четыре человека
При нападениях в канадском Калгари пострадали четыре человека, подозреваемого задержали