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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211016/hawkeye-1754698161.html
Вышел новый тизер сериала Marvel "Соколиный глаз" с Джереми Реннером
Вышел новый тизер сериала Marvel "Соколиный глаз" с Джереми Реннером - РИА Новости, 16.10.2021
Вышел новый тизер сериала Marvel "Соколиный глаз" с Джереми Реннером
На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали тизер предстоящего мини-сериала "Соколиный глаз" о суперлучнике Клинте Бартоне (Джереми Реннер). РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T01:03
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культура
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кино и сериалы
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джереми реннер
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МОСКВА, 16окт — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали тизер предстоящего мини-сериала "Соколиный глаз" о суперлучнике Клинте Бартоне (Джереми Реннер). Действия происходит после событий, произошедших в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Клинт Бартон, он же Соколиный глаз, направляется в Нью-Йорк, чтобы устроить жене и детям веселое Рождество. Однако внезапно на его пути встают давние враги. Лучнику предстоит уничтожить их, чтобы успеть вернуться к семье к праздникам. В этом ему поможет напарница Кэтрин Бишоп (Хейли Стейнфилд). Мини-сериал снял Джонатан Игла, который ранее был более известен, как продюсер. Он участвовал в создании таких шоу, как "Безумцы", "Подача", "Бриджертоны" и других.Вместе с Реннером и Стейнфилд в "Соколином глазе" появятся Вера Фармига, Линда Карделлини, Фра Фи, Тони Далтон, Занн Маккларнон, Брайан д’Арси Джеймс, Флоренс Пью и другие.Премьера сериала состоится на платформе Disney+ 24 ноября.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), джереми реннер, флоренс пью
01:03 16.10.2021
 
Вышел новый тизер сериала Marvel "Соколиный глаз" с Джереми Реннером

Герой Реннера уничтожает старых врагов, чтобы успеть к семье на Рождество

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МОСКВА, 16окт — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали тизер предстоящего мини-сериала "Соколиный глаз" о суперлучнике Клинте Бартоне (Джереми Реннер).
Действия происходит после событий, произошедших в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Клинт Бартон, он же Соколиный глаз, направляется в Нью-Йорк, чтобы устроить жене и детям веселое Рождество. Однако внезапно на его пути встают давние враги. Лучнику предстоит уничтожить их, чтобы успеть вернуться к семье к праздникам. В этом ему поможет напарница Кэтрин Бишоп (Хейли Стейнфилд).
Мини-сериал снял Джонатан Игла, который ранее был более известен, как продюсер. Он участвовал в создании таких шоу, как "Безумцы", "Подача", "Бриджертоны" и других.
Вместе с Реннером и Стейнфилд в "Соколином глазе" появятся Вера Фармига, Линда Карделлини, Фра Фи, Тони Далтон, Занн Маккларнон, Брайан д’Арси Джеймс, Флоренс Пью и другие.
Премьера сериала состоится на платформе Disney+ 24 ноября.
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КультураMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыНью-Йорк (город)Джереми РеннерФлоренс Пью
 
 
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