https://ria.ru/20211016/hawkeye-1754698161.html

Вышел новый тизер сериала Marvel "Соколиный глаз" с Джереми Реннером

Вышел новый тизер сериала Marvel "Соколиный глаз" с Джереми Реннером - РИА Новости, 16.10.2021

Вышел новый тизер сериала Marvel "Соколиный глаз" с Джереми Реннером

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали тизер предстоящего мини-сериала "Соколиный глаз" о суперлучнике Клинте Бартоне (Джереми Реннер). РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T01:03

2021-10-16T01:03

2021-10-16T01:03

культура

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

нью-йорк (город)

джереми реннер

флоренс пью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754697566_204:0:1084:495_1920x0_80_0_0_283d7a92470071583f0bf0d36dc187c0.jpg

МОСКВА, 16окт — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали тизер предстоящего мини-сериала "Соколиный глаз" о суперлучнике Клинте Бартоне (Джереми Реннер). Действия происходит после событий, произошедших в блокбастере "Мстители: Финал" (2019). Клинт Бартон, он же Соколиный глаз, направляется в Нью-Йорк, чтобы устроить жене и детям веселое Рождество. Однако внезапно на его пути встают давние враги. Лучнику предстоит уничтожить их, чтобы успеть вернуться к семье к праздникам. В этом ему поможет напарница Кэтрин Бишоп (Хейли Стейнфилд). Мини-сериал снял Джонатан Игла, который ранее был более известен, как продюсер. Он участвовал в создании таких шоу, как "Безумцы", "Подача", "Бриджертоны" и других.Вместе с Реннером и Стейнфилд в "Соколином глазе" появятся Вера Фармига, Линда Карделлини, Фра Фи, Тони Далтон, Занн Маккларнон, Брайан д’Арси Джеймс, Флоренс Пью и другие.Премьера сериала состоится на платформе Disney+ 24 ноября.

https://ria.ru/20211004/eternals-1752962163.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), джереми реннер, флоренс пью