https://ria.ru/20211016/golodovka-1754883518.html

Более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку

Более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку - РИА Новости, 16.10.2021

Более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку

Более 150 палестинских заключенных израильских тюрем - членов группировки "Исламский джихад"* участвуют в объявленной четыре дня назад голодовке, сообщил РИА... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T21:00

2021-10-16T21:00

2021-10-16T22:29

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израиль

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ГАЗА, 16 окт - РИА Новости, Тарек Альян. Более 150 палестинских заключенных израильских тюрем - членов группировки "Исламский джихад"* участвуют в объявленной четыре дня назад голодовке, сообщил РИА Новости специалист по делам палестинских заключенных Абделнасер Фрауана."Точных цифр пока нет, но более 150 палестинских заключенных из движения "Исламский джихад"* продолжают голодовку четвертый день подряд", - заявил Фрауана."Голодовка продолжается и расширяется, многие палестинские фракции заявили о своем намерении присоединиться к голодовке на этой неделе", - добавил он.Ранее комитет по делам заключенных сообщил в пресс-релизе, что около 250 палестинских заключенных из движения "Исламский джихад"* начали в среду голодовку. Голодовка объявлена в знак протеста против перевода заключенных и изоляции их в отдельные камеры, которые израильская тюремная администрация применяет в отношении членов "Исламского джихада"* с начала сентября.Меры в отношении членов "Исламского джихада"* были ужесточены после побега шестерых представителей этой группировки из израильской тюрьмы "Гильбоа" 6 сентября. Позже все беглецы были задержаны и отправлены под стражу.В новом сообщении палестинский национальный комитет по делам заключенных в израильских тюрьмах объявил в субботу, что новые участники присоединятся к голодовке в следующий вторник.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211015/palestina-1754826527.html

https://ria.ru/20211010/raketa-1753889591.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль