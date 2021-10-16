https://ria.ru/20211016/golodovka-1754883518.html
Более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку
Более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку - РИА Новости, 16.10.2021
Более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку
Более 150 палестинских заключенных израильских тюрем - членов группировки "Исламский джихад"* участвуют в объявленной четыре дня назад голодовке, сообщил РИА... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T21:00
2021-10-16T21:00
2021-10-16T22:29
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ГАЗА, 16 окт - РИА Новости, Тарек Альян. Более 150 палестинских заключенных израильских тюрем - членов группировки "Исламский джихад"* участвуют в объявленной четыре дня назад голодовке, сообщил РИА Новости специалист по делам палестинских заключенных Абделнасер Фрауана."Точных цифр пока нет, но более 150 палестинских заключенных из движения "Исламский джихад"* продолжают голодовку четвертый день подряд", - заявил Фрауана."Голодовка продолжается и расширяется, многие палестинские фракции заявили о своем намерении присоединиться к голодовке на этой неделе", - добавил он.Ранее комитет по делам заключенных сообщил в пресс-релизе, что около 250 палестинских заключенных из движения "Исламский джихад"* начали в среду голодовку. Голодовка объявлена в знак протеста против перевода заключенных и изоляции их в отдельные камеры, которые израильская тюремная администрация применяет в отношении членов "Исламского джихада"* с начала сентября.Меры в отношении членов "Исламского джихада"* были ужесточены после побега шестерых представителей этой группировки из израильской тюрьмы "Гильбоа" 6 сентября. Позже все беглецы были задержаны и отправлены под стражу.В новом сообщении палестинский национальный комитет по делам заключенных в израильских тюрьмах объявил в субботу, что новые участники присоединятся к голодовке в следующий вторник.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211015/palestina-1754826527.html
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в мире, израиль
21:00 16.10.2021 (обновлено: 22:29 16.10.2021)
Более 150 палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку
Более 150 палестинских заключенных в израильских тюрьмах объявили голодовку
ГАЗА, 16 окт - РИА Новости, Тарек Альян.
Более 150 палестинских заключенных израильских тюрем - членов группировки "Исламский джихад
"* участвуют в объявленной четыре дня назад голодовке, сообщил РИА Новости специалист по делам палестинских заключенных Абделнасер Фрауана.
"Точных цифр пока нет, но более 150 палестинских заключенных из движения "Исламский джихад"* продолжают голодовку четвертый день подряд", - заявил Фрауана.
"Голодовка продолжается и расширяется, многие палестинские фракции заявили о своем намерении присоединиться к голодовке на этой неделе", - добавил он.
Ранее комитет по делам заключенных сообщил в пресс-релизе, что около 250 палестинских заключенных из движения "Исламский джихад"* начали в среду голодовку. Голодовка объявлена в знак протеста против перевода заключенных и изоляции их в отдельные камеры, которые израильская тюремная администрация применяет в отношении членов "Исламского джихада"* с начала сентября.
Меры в отношении членов "Исламского джихада"* были ужесточены после побега шестерых представителей этой группировки из израильской тюрьмы "Гильбоа" 6 сентября. Позже все беглецы были задержаны и отправлены под стражу.
В новом сообщении палестинский национальный комитет по делам заключенных в израильских тюрьмах объявил в субботу, что новые участники присоединятся к голодовке в следующий вторник.
* Запрещенная в России террористическая организация