https://ria.ru/20211016/germaniya-1754855568.html

Подросток с ружьем из Лего вызвал переполох на юге Германии

Подросток с ружьем из Лего вызвал переполох на юге Германии - РИА Новости, 16.10.2021

Подросток с ружьем из Лего вызвал переполох на юге Германии

Подросток с оружием из Лего вызвал переполох в немецком Линдау, полиция после тревожного звонка стянула многочисленные отряды к ресторану, у которого... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:35

2021-10-16T13:35

2021-10-16T13:35

в мире

бавария

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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Подросток с оружием из Лего вызвал переполох в немецком Линдау, полиция после тревожного звонка стянула многочисленные отряды к ресторану, у которого прогуливался юноша, сообщает пресс-служба полиции земли Бавария.Инцидент произошел накануне в городе Линдау, расположенном на одноименном острове на Бодензее. "Гость ресторана Зюнфцен немало удивился, когда увидел одетого в камуфляж юношу с, по всей видимости, ружьем в руках, который прогуливался туда-сюда по Максимилианштрассе. Поскольку не было сразу понятно, идет ли речь о настоящем оружии, из Линдау и других районов были стянуты несколько полицейских патрулей, в том числе федеральная полиция. Выяснилось, что речь идет об игрушечном оружии", - говорится в сообщении полиции.Местные СМИ уточняют, речь идет о "ружье", собранном из деталей Лего. Что сподвигло юношу прогуливаться в общественном месте в таком виде, не уточняются, но полиция сообщает, что ему будет выписан штраф "в соответствии с уголовным кодексом".

https://ria.ru/20211006/malchik-1753374948.html

бавария

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в мире, бавария