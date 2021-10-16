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Украина жестоко поплатилась за ошибку Зеленского
Яценюк рассказал, сколько Украина заплатит за газ из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 17.10.2021
Украина жестоко поплатилась за ошибку Зеленского
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-16T21:22
2021-10-17T00:30
экономика
украина
европа
арсений яценюк
нафтогаз украины
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КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят 5 миллиардов долларов."Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах "Нафтогаза" было 2 миллиарда долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища. Это не было сделано и за это несет персональную ответственность украинская власть. Сегодня из карманов украинцев возьмут 5 миллиардов долларов – это убытки государства из-за того, что газ не купили вовремя", - заявил Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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экономика, украина, европа, арсений яценюк, нафтогаз украины
21:22 16.10.2021 (обновлено: 00:30 17.10.2021)
 
Яценюк рассказал, сколько Украина заплатит за газ из-за ошибки Зеленского

Яценюк: убытки от несвоевременных закупок газа Украиной составят пять миллиардов долларов

© REUTERS / Laszlo Balogh/File PhotoИнженер на объекте системы газораспределения в Венгрии
Инженер на объекте системы газораспределения в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© REUTERS / Laszlo Balogh/File Photo
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КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят 5 миллиардов долларов.
"Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах "Нафтогаза" было 2 миллиарда долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища. Это не было сделано и за это несет персональную ответственность украинская власть. Сегодня из карманов украинцев возьмут 5 миллиардов долларов – это убытки государства из-за того, что газ не купили вовремя", - заявил Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября - 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены на фьючерсы перешли к снижению. Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 11:59
Новак рассказал о консультациях с Германией по транзиту газа через Украину
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаАрсений ЯценюкНафтогаз Украины
 
 
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