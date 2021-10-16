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https://ria.ru/20211016/gaz-1754869201.html
Украина допустила критическую ошибку в газовой войне с Россией
На Украине назвали большую ошибку, из-за которой произошел газовый кризис - РИА Новости, 16.10.2021
Украина допустила критическую ошибку в газовой войне с Россией
Украинское правительство совершило серьезный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:29
2021-10-16T23:32
украина
европа
владимир путин
газпром
нафтогаз украины
андрей коболев
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинское правительство совершило серьезный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в интервью Obozrevatel.В ходе дискуссии Коболев неоднократно обвинял Россию в якобы умышленном создании кризисной ситуации на европейском топливном рынке и в росте цен на природный ресурс."Была совершена большая ошибка &lt;...&gt; в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — объяснил он.По словам эксперта, полгода назад у "Нафтогаза" были средства для приобретения "шести или более миллиардов кубометров в подземке" для их последующей перепродажи. Это позволило бы стабилизировать цену, уточнил Коболев.Он призвал официальный Киев перестать экспортировать газ в Европу. По мнению специалиста, только так Украина сможет выйти из энергетического кризиса. Экс-глава газовой компании также посетовал на отсутствие поддержки со стороны Белого дома, который, по его мнению, выручал Украину в предыдущие годы.В российском правительстве не раз отрицали любые обвинения в адрес "Газпрома" из-за причастности к росту цен на газ. Ранее президент Владимир Путин предлагал увеличить поставки газа через Украину, добавив, что такая инициатива будет для компании "Газпром" в убыток.
https://ria.ru/20211012/gaz-1754200557.html
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украина, европа, владимир путин, газпром, нафтогаз украины, андрей коболев, россия
17:29 16.10.2021 (обновлено: 23:32 16.10.2021)
 
На Украине назвали большую ошибку, из-за которой произошел газовый кризис

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев: Киеву стоило закупать газ весной по низким ценам

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинское правительство совершило серьезный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в интервью Obozrevatel.
В ходе дискуссии Коболев неоднократно обвинял Россию в якобы умышленном создании кризисной ситуации на европейском топливном рынке и в росте цен на природный ресурс.
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"Была совершена большая ошибка <...> в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — объяснил он.
По словам эксперта, полгода назад у "Нафтогаза" были средства для приобретения "шести или более миллиардов кубометров в подземке" для их последующей перепродажи. Это позволило бы стабилизировать цену, уточнил Коболев.
Он призвал официальный Киев перестать экспортировать газ в Европу. По мнению специалиста, только так Украина сможет выйти из энергетического кризиса. Экс-глава газовой компании также посетовал на отсутствие поддержки со стороны Белого дома, который, по его мнению, выручал Украину в предыдущие годы.
В российском правительстве не раз отрицали любые обвинения в адрес "Газпрома" из-за причастности к росту цен на газ. Ранее президент Владимир Путин предлагал увеличить поставки газа через Украину, добавив, что такая инициатива будет для компании "Газпром" в убыток.
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УкраинаЕвропаВладимир ПутинГазпромНафтогаз УкраиныАндрей КоболевРоссия
 
 
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