https://ria.ru/20211016/gaz-1754869201.html
Украина допустила критическую ошибку в газовой войне с Россией
На Украине назвали большую ошибку, из-за которой произошел газовый кризис - РИА Новости, 16.10.2021
Украина допустила критическую ошибку в газовой войне с Россией
Украинское правительство совершило серьезный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T17:29
2021-10-16T17:29
2021-10-16T23:32
украина
европа
владимир путин
газпром
нафтогаз украины
андрей коболев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинское правительство совершило серьезный промах, не закупая газ весной по более низким ценам, заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в интервью Obozrevatel.В ходе дискуссии Коболев неоднократно обвинял Россию в якобы умышленном создании кризисной ситуации на европейском топливном рынке и в росте цен на природный ресурс."Была совершена большая ошибка <...> в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас", — объяснил он.По словам эксперта, полгода назад у "Нафтогаза" были средства для приобретения "шести или более миллиардов кубометров в подземке" для их последующей перепродажи. Это позволило бы стабилизировать цену, уточнил Коболев.Он призвал официальный Киев перестать экспортировать газ в Европу. По мнению специалиста, только так Украина сможет выйти из энергетического кризиса. Экс-глава газовой компании также посетовал на отсутствие поддержки со стороны Белого дома, который, по его мнению, выручал Украину в предыдущие годы.В российском правительстве не раз отрицали любые обвинения в адрес "Газпрома" из-за причастности к росту цен на газ. Ранее президент Владимир Путин предлагал увеличить поставки газа через Украину, добавив, что такая инициатива будет для компании "Газпром" в убыток.
https://ria.ru/20211012/gaz-1754200557.html
https://ria.ru/20211015/gaz-1754825909.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_379:68:1129:631_1920x0_80_0_0_fe33f47bf77d3bc6d6d07504af5d9461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, владимир путин, газпром, нафтогаз украины, андрей коболев, россия
17:29 16.10.2021 (обновлено: 23:32 16.10.2021)
На Украине назвали большую ошибку, из-за которой произошел газовый кризис
Экс-глава "Нафтогаза" Коболев: Киеву стоило закупать газ весной по низким ценам