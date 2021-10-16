https://ria.ru/20211016/gaz-1754853333.html

Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе

Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе - РИА Новости, 16.10.2021

Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе

Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести упреждающий диалог со своими европейскими партнерами, заявил... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:05

2021-10-16T13:05

2021-10-16T13:05

экономика

природный газ

европа

александр новак

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести упреждающий диалог со своими европейскими партнерами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".Вице-премьер отметил, что сегодня в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа."Надо что-то с этим делать", - подчеркнул он.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754764314.html

европа

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2021

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экономика, природный газ, европа, александр новак