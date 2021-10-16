Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе
Новак: повторение энергокризиса в Европе не исключено, Россия готова вести диалог
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести упреждающий диалог со своими европейскими партнерами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация, не исключено, что может повториться", - сказал Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
Вице-премьер отметил, что сегодня в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа.
"Надо что-то с этим делать", - подчеркнул он.
Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.
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