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Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе
Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе - РИА Новости, 16.10.2021
Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе
Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести упреждающий диалог со своими европейскими партнерами, заявил... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:05
2021-10-16T13:05
экономика
природный газ
европа
александр новак
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести упреждающий диалог со своими европейскими партнерами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".Вице-премьер отметил, что сегодня в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа."Надо что-то с этим делать", - подчеркнул он.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.
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экономика, природный газ, европа, александр новак
13:05 16.10.2021
 
Новак допустил вероятность повторного кризиса в Европе

Новак: повторение энергокризиса в Европе не исключено, Россия готова вести диалог

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено, Россия готова вести упреждающий диалог со своими европейскими партнерами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация, не исключено, что может повториться", - сказал Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.
Вице-премьер отметил, что сегодня в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа.
"Надо что-то с этим делать", - подчеркнул он.
Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет.
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ЭкономикаПриродный газЕвропаАлександр Новак
 
 
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