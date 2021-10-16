https://ria.ru/20211016/gaz-1754848133.html

В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа

В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа - РИА Новости, 16.10.2021

В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа

В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:41

2021-10-16T11:41

2021-10-16T14:34

экономика

александр новак

россия

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_141:416:2588:1793_1920x0_80_0_0_2a40aba4350827e13c52ceaeea9c3113.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым" в эфире телеканала "Россия 1".По словам вице-премьера, это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, с маловодностью, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества, а также с последствиями долгой и холодной зимы."Мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объем, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища", — отметил Новак.При этом, добавил он, Россия сможет увеличить поставки на европейский рынок."У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, можно будет рассмотреть и дополнительно участие", — сказал вице-премьер.Тем не менее, по его словам, заявок на дополнительные объемы Россия пока не получала.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754671970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, александр новак, россия, природный газ