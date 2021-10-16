https://ria.ru/20211016/gaz-1754848133.html
В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа
В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа - РИА Новости, 16.10.2021
В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа
В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:41
2021-10-16T11:41
2021-10-16T14:34
экономика
александр новак
россия
природный газ
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым" в эфире телеканала "Россия 1".По словам вице-премьера, это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, с маловодностью, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества, а также с последствиями долгой и холодной зимы."Мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объем, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища", — отметил Новак.При этом, добавил он, Россия сможет увеличить поставки на европейский рынок."У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, можно будет рассмотреть и дополнительно участие", — сказал вице-премьер.Тем не менее, по его словам, заявок на дополнительные объемы Россия пока не получала.
https://ria.ru/20211015/gaz-1754671970.html
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экономика, александр новак, россия, природный газ
11:41 16.10.2021 (обновлено: 14:34 16.10.2021)
В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа
Вице-премьер Новак заявил о рекордных показателях потребления газа в России
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак
в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым" в эфире телеканала "Россия 1
".
"У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны", — сказал он.
По словам вице-премьера, это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, с маловодностью, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества, а также с последствиями долгой и холодной зимы.
"Мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объем, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища", — отметил Новак.
При этом, добавил он, Россия сможет увеличить поставки на европейский рынок.
"У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, можно будет рассмотреть и дополнительно участие", — сказал вице-премьер.
Тем не менее, по его словам, заявок на дополнительные объемы Россия пока не получала.