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В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа
В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа - РИА Новости, 16.10.2021
В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа
В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:41
2021-10-16T14:34
экономика
александр новак
россия
природный газ
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым" в эфире телеканала "Россия 1".По словам вице-премьера, это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, с маловодностью, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества, а также с последствиями долгой и холодной зимы."Мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объем, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища", — отметил Новак.При этом, добавил он, Россия сможет увеличить поставки на европейский рынок."У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, можно будет рассмотреть и дополнительно участие", — сказал вице-премьер.Тем не менее, по его словам, заявок на дополнительные объемы Россия пока не получала.
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экономика, александр новак, россия, природный газ
11:41 16.10.2021 (обновлено: 14:34 16.10.2021)
 
В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа

Вице-премьер Новак заявил о рекордных показателях потребления газа в России

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В этом году отмечается рекордное потребление газа на внутреннем российском рынке, рассказал вице-премьер Александр Новак в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым" в эфире телеканала "Россия 1".

"У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны", — сказал он.

По словам вице-премьера, это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период, с маловодностью, из-за которой гидроэлектростанции вырабатывают меньше электричества, а также с последствиями долгой и холодной зимы.
"Мы тоже из своих подземных газохранилищ изъяли больший объем, чем обычно. И это тоже дополнительно потребовало закачки в наши подземные газовые хранилища", — отметил Новак.
При этом, добавил он, Россия сможет увеличить поставки на европейский рынок.
"У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, можно будет рассмотреть и дополнительно участие", — сказал вице-премьер.
Тем не менее, по его словам, заявок на дополнительные объемы Россия пока не получала.
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияПриродный газ
 
 
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