https://ria.ru/20211016/gaz-1754829337.html
Сербия разозлилась из-за российской цены на газ
Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ - РИА Новости, 16.10.2021
Сербия разозлилась из-за российской цены на газ
РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T00:42
2021-10-16T00:42
2021-10-16T01:43
экономика
в мире
белград (город)
сербия
владимир путин
александр вучич
россия
венгрия
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БЕЛГРАД, 16 окт — РИА Новости. Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости."Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров голубого топлива транзитом через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе трубопровод обеспечит транспортировку около четырех миллиардов кубических метров газа в год, полностью покрывая потребности Сербии в голубом топливе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для этого государства и стран ЕС.
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экономика, в мире, белград (город), сербия, владимир путин, александр вучич, россия, венгрия, турецкий поток
00:42 16.10.2021 (обновлено: 01:43 16.10.2021)
Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Президент Сербии Вучич: предложенная Россией цена на газ не устраивает Белград
БЕЛГРАД, 16 окт — РИА Новости.
Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич
в эфире TV Prva.
По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.
"Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? <...> Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", — подчеркнул Вучич.
По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости.
"Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.
Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.
Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров голубого топлива транзитом через Украину
и Венгрию
. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток
" состоялся 1 января.
Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе трубопровод обеспечит транспортировку около четырех миллиардов кубических метров газа в год, полностью покрывая потребности Сербии в голубом топливе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для этого государства и стран ЕС.