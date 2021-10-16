Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/gaz-1754829337.html
Сербия разозлилась из-за российской цены на газ
Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ - РИА Новости, 16.10.2021
Сербия разозлилась из-за российской цены на газ
РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T00:42
2021-10-16T01:43
экономика
в мире
белград (город)
сербия
владимир путин
александр вучич
россия
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 16 окт — РИА Новости. Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости."Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров голубого топлива транзитом через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе трубопровод обеспечит транспортировку около четырех миллиардов кубических метров газа в год, полностью покрывая потребности Сербии в голубом топливе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для этого государства и стран ЕС.
https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html
белград (город)
сербия
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, белград (город), сербия, владимир путин, александр вучич, россия, венгрия, турецкий поток
00:42 16.10.2021 (обновлено: 01:43 16.10.2021)
 
Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ

Президент Сербии Вучич: предложенная Россией цена на газ не устраивает Белград

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 окт — РИА Новости. Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.
По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.

"Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это? <...> Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября", — подчеркнул Вучич.

По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости.
"Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.
Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров голубого топлива транзитом через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.
Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе трубопровод обеспечит транспортировку около четырех миллиардов кубических метров газа в год, полностью покрывая потребности Сербии в голубом топливе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для этого государства и стран ЕС.
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 08:00
Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"
 
ЭкономикаВ миреБелград (город)СербияВладимир ПутинАлександр ВучичРоссияВенгрияТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния