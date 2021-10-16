https://ria.ru/20211016/gaz-1754829337.html

Сербия разозлилась из-за российской цены на газ

Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ - РИА Новости, 16.10.2021

Сербия разозлилась из-за российской цены на газ

РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T00:42

2021-10-16T00:42

2021-10-16T01:43

экономика

в мире

белград (город)

сербия

владимир путин

александр вучич

россия

венгрия

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БЕЛГРАД, 16 окт — РИА Новости. Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.По нынешнему контракту Сербия получает голубое топливо из России по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.По его словам, Белград настаивает на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов — по биржевой стоимости."Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", — продолжил Вучич.Он уточнил, что в хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы.Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше двух миллиардов кубометров голубого топлива транзитом через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе трубопровод обеспечит транспортировку около четырех миллиардов кубических метров газа в год, полностью покрывая потребности Сербии в голубом топливе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для этого государства и стран ЕС.

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

белград (город)

сербия

россия

венгрия

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экономика, в мире, белград (город), сербия, владимир путин, александр вучич, россия, венгрия, турецкий поток