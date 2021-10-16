https://ria.ru/20211016/elizaveta-1754833476.html

Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ

Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ - РИА Новости, 16.10.2021

Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T02:51

2021-10-16T02:51

2021-10-16T02:51

в мире

глазго (город)

великобритания

елизавета ii

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.Согласно источникам, британская королева недавно отказалась от ее любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern. Источник отметил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.Сообщается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году, и она хочет находиться в наилучшем состоянии.

https://ria.ru/20211015/krym-1754671006.html

глазго (город)

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, глазго (город), великобритания, елизавета ii