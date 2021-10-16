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Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ - РИА Новости, 16.10.2021
Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:51
2021-10-16T02:51
в мире
глазго (город)
великобритания
елизавета ii
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.Согласно источникам, британская королева недавно отказалась от ее любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern. Источник отметил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.Сообщается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году, и она хочет находиться в наилучшем состоянии.
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в мире, глазго (город), великобритания, елизавета ii
02:51 16.10.2021
 
Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ

Telegraph: королева Великобритании Елизавета II отказалась от алкоголя по совету врачей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно источникам, британская королева недавно отказалась от ее любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern. Источник отметил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.
"Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезен. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, но она никогда не пила много", - заявил источник газеты.
Сообщается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году, и она хочет находиться в наилучшем состоянии.
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