https://ria.ru/20211016/elizaveta-1754833476.html
Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ - РИА Новости, 16.10.2021
Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:51
2021-10-16T02:51
2021-10-16T02:51
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II отказалась от употребления алкоголя по совету врачей, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.Согласно источникам, британская королева недавно отказалась от ее любимого мартини и теперь пьет только минеральную воду Malvern. Источник отметил, что это решение было личным выбором Елизаветы II.Сообщается, что у королевы Елизаветы II впереди плотный график, который включает в себя предстоящий в ноябре климатический саммит COP26 в Глазго и платиновый юбилей (70 лет) ее восшествия на престол в следующем году, и она хочет находиться в наилучшем состоянии.
https://ria.ru/20211015/krym-1754671006.html
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в мире, глазго (город), великобритания, елизавета ii
Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
Telegraph: королева Великобритании Елизавета II отказалась от алкоголя по совету врачей