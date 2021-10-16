Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754890968.html
Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата
Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата - РИА Новости, 16.10.2021
Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата
Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, сообщила радиостанция Caracol. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T23:16
2021-10-16T23:31
в мире
экстрадиция
сша
венесуэла
кабо-верде
николас мадуро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/66/1560986692_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_45a06954074dfe13cfd42c0ba71faca6.jpg
МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, сообщила радиостанция Caracol."Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды", - говорится в статье на сайте радиостанции.В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.Защита Сааба настаивала, что выдача обладающего дипломатическим статусом Сааба в США является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между США и Кабо-Верде нет двустороннего договора об экстрадиции.Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.В российском МИД ситуацию вокруг Сааба называли "вопиющей". Внешнеполитическое ведомство РФ отмечало, что в Вашингтоне решили "выйти на новый уровень", создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом.
https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754833224.html
https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754035595.html
сша
венесуэла
кабо-верде
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/66/1560986692_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_0c2f60f6a1f94e5127fe33b62bf451b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, экстрадиция, сша, венесуэла, кабо-верде, николас мадуро
23:16 16.10.2021 (обновлено: 23:31 16.10.2021)
 
Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата

СМИ: задержанного в Кабо-Верде венесуэльского дипломата экстрадировали в США

CC0 / Schland / Остров Кабо-Верде
Остров Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC0 / Schland /
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, сообщила радиостанция Caracol.
"Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды", - говорится в статье на сайте радиостанции.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 02:36
Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.
Защита Сааба настаивала, что выдача обладающего дипломатическим статусом Сааба в США является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между США и Кабо-Верде нет двустороннего договора об экстрадиции.
Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.
В российском МИД ситуацию вокруг Сааба называли "вопиющей". Внешнеполитическое ведомство РФ отмечало, что в Вашингтоне решили "выйти на новый уровень", создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:23
Премьер Грузии объяснил, почему экстрадиция Саакашвили невозможна
 
В миреэкстрадицияСШАВенесуэлаКабо-ВердеНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния