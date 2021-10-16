https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754890968.html

Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата

Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата - РИА Новости, 16.10.2021

Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата

Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, сообщила радиостанция Caracol. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T23:16

2021-10-16T23:16

2021-10-16T23:31

в мире

экстрадиция

сша

венесуэла

кабо-верде

николас мадуро

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МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, сообщила радиостанция Caracol."Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды", - говорится в статье на сайте радиостанции.В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.Защита Сааба настаивала, что выдача обладающего дипломатическим статусом Сааба в США является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между США и Кабо-Верде нет двустороннего договора об экстрадиции.Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.В российском МИД ситуацию вокруг Сааба называли "вопиющей". Внешнеполитическое ведомство РФ отмечало, что в Вашингтоне решили "выйти на новый уровень", создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом.

https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754833224.html

https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754035595.html

сша

венесуэла

кабо-верде

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, экстрадиция, сша, венесуэла, кабо-верде, николас мадуро