23:16 16.10.2021 (обновлено: 23:31 16.10.2021)
Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата
СМИ: задержанного в Кабо-Верде венесуэльского дипломата экстрадировали в США
МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Власти Кабо-Верде экстрадировали венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был задержан по запросу США в 2020 году, сообщила радиостанция Caracol.
"Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды", - говорится в статье на сайте радиостанции.
В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как организатор "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, тем самым поддержав его экстрадицию в США.
Защита Сааба настаивала, что выдача обладающего дипломатическим статусом Сааба в США является нарушением Венской конвенции. Кроме того, между США и Кабо-Верде нет двустороннего договора об экстрадиции.
Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.
В российском МИД ситуацию вокруг Сааба называли "вопиющей". Внешнеполитическое ведомство РФ отмечало, что в Вашингтоне решили "выйти на новый уровень", создав пагубный прецедент экстрадиции уполномоченного лица, обладающего дипломатическим статусом.
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