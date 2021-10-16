https://ria.ru/20211016/ekstraditsiya-1754833224.html
Поклонская поставила всю Украину на место после угроз выкрасть ее из Кабо-Верде
Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде - РИА Новости, 16.10.2021
Поклонская поставила всю Украину на место после угроз выкрасть ее из Кабо-Верде
Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в беседе с медиахолдингом РБК ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из африканской республики. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T02:36
2021-10-16T02:36
2021-10-16T02:36
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олег николенко
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в беседе с медиахолдингом РБК ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из африканской республики.Ранее бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения послом России в Кабо-Верде. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что Киев уже обратился к властям африканского государства по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене из-за работы в Крыму. Источник в МИД Кабо-Верде в беседе с РИА Новости подтвердил обращение Украины и заявил, что у Киева нет шансов экстрадировать российского дипломата.Бывший депутат также добавила, что такой риторикой власти Украины показывают "публичное пренебрежение" нормами международного права.
https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754506109.html
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в мире, украина, кабо-верде, наталья поклонская, россия, олег николенко
Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
Поклонская про угрозы экстрадировать ее из Кабо-Верде: Киев обязан уважать статус посла