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В СММ ОБСЕ не видели похищения представителя ЛНР украинскими силовиками
В СММ ОБСЕ не видели похищения представителя ЛНР украинскими силовиками - РИА Новости, 16.10.2021
В СММ ОБСЕ не видели похищения представителя ЛНР украинскими силовиками
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ готова способствовать налаживанию диалога Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики по захваченному РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T16:04
2021-10-16T16:04
в мире
луганская народная республика
донбасс
обсе
сцкк
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 окт – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ готова способствовать налаживанию диалога Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики по захваченному в среду украинскими силовиками наблюдателю ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов"Наблюдатели не были непосредственными свидетелями упомянутого события (задержание наблюдателя ЛНР в СЦКК украинскими силовиками – ред.). СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований (ЛНР – ред.) только после того, как это событие уже произошло. Согласно методологии отчетности СММ, неподтвержденная косвенная информация не отражается в отчетах Миссии. Тем не менее СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и об этой готовности стороны уже неоднократно были проинформированы", - говорится в заявлении миссии ОБСЕ, опубликованном на ее официальном сайте.
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в мире, луганская народная республика, донбасс, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр
16:04 16.10.2021
 
В СММ ОБСЕ не видели похищения представителя ЛНР украинскими силовиками

СММ ОБСЕ заявила, что не видела похищения представителя ЛНР украинскими силовиками

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 16 окт – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ готова способствовать налаживанию диалога Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики по захваченному в среду украинскими силовиками наблюдателю ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов
"Наблюдатели не были непосредственными свидетелями упомянутого события (задержание наблюдателя ЛНР в СЦКК украинскими силовиками – ред.). СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований (ЛНР – ред.) только после того, как это событие уже произошло. Согласно методологии отчетности СММ, неподтвержденная косвенная информация не отражается в отчетах Миссии. Тем не менее СММ готова способствовать налаживанию диалога между сторонами на местах, если они будут обращаться за таким содействием, и об этой готовности стороны уже неоднократно были проинформированы", - говорится в заявлении миссии ОБСЕ, опубликованном на ее официальном сайте.
 
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