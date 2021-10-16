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В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ
В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ - РИА Новости, 16.10.2021
В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ
Активисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T13:45
2021-10-16T18:17
в мире
донецк (донецкая область)
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Активисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста началась накануне. Собравшиеся недовольны реакцией миссии в ситуации с пленением украинскими силовиками представителя ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Напротив входа в гостиницу, на парковой территории появилось более десяти палаток.Сейчас участники стали на выездах из гостиничного комплекса и у центрального входа. Они требуют отпустить представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Все автомобили мониторинговой миссии находятся на гостиничной стоянке. Стычек с правоохранителями на месте проведения протеста нет. Митингующие установили звуковую аппаратуру.Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.
https://ria.ru/20211015/stskk-1754769611.html
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в мире, донецк (донецкая область), смм обсе, ситуация в днр и лнр
13:45 16.10.2021 (обновлено: 18:17 16.10.2021)
 
В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ

Активисты заблокировали подъезды к гостинице, где располагаются сотрудники ОБСЕ в Донецке

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Активисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста началась накануне. Собравшиеся недовольны реакцией миссии в ситуации с пленением украинскими силовиками представителя ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Напротив входа в гостиницу, на парковой территории появилось более десяти палаток.
Сейчас участники стали на выездах из гостиничного комплекса и у центрального входа. Они требуют отпустить представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Все автомобили мониторинговой миссии находятся на гостиничной стоянке. Стычек с правоохранителями на месте проведения протеста нет. Митингующие установили звуковую аппаратуру.
Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли.
Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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В миреДонецк (Донецкая область)СММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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