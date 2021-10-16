https://ria.ru/20211016/donbass-1754855979.html

В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ

В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ - РИА Новости, 16.10.2021

В Донецке активисты заблокировали подъезды к гостинице с сотрудниками ОБСЕ

Активисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T13:45

2021-10-16T13:45

2021-10-16T18:17

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ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Активисты заблокировали подъезды к зданию гостиницы в центре Донецка, где размещаются сотрудники СММ ОБСЕ, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста началась накануне. Собравшиеся недовольны реакцией миссии в ситуации с пленением украинскими силовиками представителя ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Напротив входа в гостиницу, на парковой территории появилось более десяти палаток.Сейчас участники стали на выездах из гостиничного комплекса и у центрального входа. Они требуют отпустить представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Все автомобили мониторинговой миссии находятся на гостиничной стоянке. Стычек с правоохранителями на месте проведения протеста нет. Митингующие установили звуковую аппаратуру.Ранее в Луганске заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в СЦКК. Киев утверждает, что он проводил разведку позиций. В самопровозглашенной республике эту информацию опровергли.Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе задержанного, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ — в бездействии в вопросе его освобождения.

https://ria.ru/20211015/stskk-1754769611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, донецк (донецкая область), смм обсе, ситуация в днр и лнр