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Появились любопытные подробности бунта в колонии во Владикавказе
Омбудсмен раскрыл детали бунта в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 16.10.2021
Появились любопытные подробности бунта в колонии во Владикавказе
В результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:28
2021-10-16T09:28
происшествия
владикавказ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общественная наблюдательная комиссия
алексей мельников
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев."Пострадавших нет, раненых нет, и это хорошо", — сообщил он в беседе с телеканалом "Осетия-Ирыстон".По словам правозащитника, на территории колонии возник пожар. Пожарным позволили заехать внутрь и потушить очаг возгорания. Затем начались переговоры с бунтовщиками. Цгоев отметил, что общение прошло продуктивно, были высказаны взаимные претензии. Он добавил, что ситуация стала стабильной.В то же время с родственниками заключенных на тот момент связаться не удалось, добавил омбудсмен.Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных. Ситуацию взяло на контроль руководство ФСИН и правозащитники.Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, горячая линия для заключенных начала принимать обращения из Владикавказа.
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владикавказ
россия
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7 495 645-6601
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60
Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки
Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе
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происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная наблюдательная комиссия, алексей мельников, россия
09:28 16.10.2021
 
Омбудсмен раскрыл детали бунта в колонии во Владикавказе

Омбудсмен Цгоев: в результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.
"Пострадавших нет, раненых нет, и это хорошо", — сообщил он в беседе с телеканалом "Осетия-Ирыстон".
По словам правозащитника, на территории колонии возник пожар. Пожарным позволили заехать внутрь и потушить очаг возгорания. Затем начались переговоры с бунтовщиками. Цгоев отметил, что общение прошло продуктивно, были высказаны взаимные претензии. Он добавил, что ситуация стала стабильной.
В то же время с родственниками заключенных на тот момент связаться не удалось, добавил омбудсмен.
Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных. Ситуацию взяло на контроль руководство ФСИН и правозащитники.
Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, горячая линия для заключенных начала принимать обращения из Владикавказа.
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 22:51
УФСИН раскрыло детали бунта в колонии во Владикавказе
 
ПроисшествияВладикавказФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общественная наблюдательная комиссияАлексей МельниковРоссия
 
 
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