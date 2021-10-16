https://ria.ru/20211016/bunt-1754840542.html

Появились любопытные подробности бунта в колонии во Владикавказе

Омбудсмен раскрыл детали бунта в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 16.10.2021

Появились любопытные подробности бунта в колонии во Владикавказе

В результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T09:28

2021-10-16T09:28

2021-10-16T09:28

происшествия

владикавказ

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общественная наблюдательная комиссия

алексей мельников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев."Пострадавших нет, раненых нет, и это хорошо", — сообщил он в беседе с телеканалом "Осетия-Ирыстон".По словам правозащитника, на территории колонии возник пожар. Пожарным позволили заехать внутрь и потушить очаг возгорания. Затем начались переговоры с бунтовщиками. Цгоев отметил, что общение прошло продуктивно, были высказаны взаимные претензии. Он добавил, что ситуация стала стабильной.В то же время с родственниками заключенных на тот момент связаться не удалось, добавил омбудсмен.Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных. Ситуацию взяло на контроль руководство ФСИН и правозащитники.Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, горячая линия для заключенных начала принимать обращения из Владикавказа.

https://ria.ru/20211015/fsin-1754825063.html

владикавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе 2021-10-16T09:28 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная наблюдательная комиссия, алексей мельников, россия