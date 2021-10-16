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Появились любопытные подробности бунта в колонии во Владикавказе
Омбудсмен раскрыл детали бунта в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 16.10.2021
Появились любопытные подробности бунта в колонии во Владикавказе
В результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T09:28
2021-10-16T09:28
2021-10-16T09:28
происшествия
владикавказ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общественная наблюдательная комиссия
алексей мельников
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев."Пострадавших нет, раненых нет, и это хорошо", — сообщил он в беседе с телеканалом "Осетия-Ирыстон".По словам правозащитника, на территории колонии возник пожар. Пожарным позволили заехать внутрь и потушить очаг возгорания. Затем начались переговоры с бунтовщиками. Цгоев отметил, что общение прошло продуктивно, были высказаны взаимные претензии. Он добавил, что ситуация стала стабильной.В то же время с родственниками заключенных на тот момент связаться не удалось, добавил омбудсмен.Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Карабулакской, дом 1 во Владикавказе. В УФСИН по Северной Осетии уточнили, что беспорядки спровоцировали двое заключенных. Ситуацию взяло на контроль руководство ФСИН и правозащитники.Как сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, горячая линия для заключенных начала принимать обращения из Владикавказа.
https://ria.ru/20211015/fsin-1754825063.html
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Силовики у колонии №1 Владикавказа, где произошли беспорядки
Во Владикавказе в колонии № 1 произошли беспорядки. Силовики подавили волнения в исправительной колонии № 1 во Владикавказе
2021-10-16T09:28
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происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная наблюдательная комиссия, алексей мельников, россия
Омбудсмен раскрыл детали бунта в колонии во Владикавказе
Омбудсмен Цгоев: в результате бунта в колонии во Владикавказе никто не пострадал