https://ria.ru/20211016/bastrykin-1754892421.html

Бастрыкин наградил Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей"

Бастрыкин наградил Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей" - РИА Новости, 16.10.2021

Бастрыкин наградил Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей"

Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева и Анастасию Мельникову, сыгравших в сериале "Улицы разбитых фонарей" Олега... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T23:52

2021-10-16T23:52

2021-10-16T23:54

общество

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

анастасия мельникова

александр половцев

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева и Анастасию Мельникову, сыгравших в сериале "Улицы разбитых фонарей" Олега Соловца и Анастасию Абдулову, сообщается на сайте ведомства.В сообщении говорится, что артисты, "воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска", стали почетными гостями на встрече в честь Дня работников уголовного розыска. Бастрыкин наградил приглашенных ветеранов органов внутренних дел и следствия медалью "10 лет Следственному комитету Российской Федерации"."Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты", - сообщает СК.Добавляется, что перед началом торжества гостям показали фильм, посвященный Ленинградскому уголовному розыску.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), анастасия мельникова, александр половцев