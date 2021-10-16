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Бастрыкин наградил Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей"
Бастрыкин наградил Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей" - РИА Новости, 16.10.2021
Бастрыкин наградил Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей"
Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева и Анастасию Мельникову, сыгравших в сериале "Улицы разбитых фонарей" Олега... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T23:52
2021-10-16T23:54
общество
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
анастасия мельникова
александр половцев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева и Анастасию Мельникову, сыгравших в сериале "Улицы разбитых фонарей" Олега Соловца и Анастасию Абдулову, сообщается на сайте ведомства.В сообщении говорится, что артисты, "воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска", стали почетными гостями на встрече в честь Дня работников уголовного розыска. Бастрыкин наградил приглашенных ветеранов органов внутренних дел и следствия медалью "10 лет Следственному комитету Российской Федерации"."Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты", - сообщает СК.Добавляется, что перед началом торжества гостям показали фильм, посвященный Ленинградскому уголовному розыску.
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общество, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), анастасия мельникова, александр половцев
23:52 16.10.2021 (обновлено: 23:54 16.10.2021)
 
Бастрыкин наградил Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей"

Глава СК Бастрыкин наградил медалями Соловца и Абдулову из "Улиц разбитых фонарей"

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева и Анастасию Мельникову, сыгравших в сериале "Улицы разбитых фонарей" Олега Соловца и Анастасию Абдулову, сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что артисты, "воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска", стали почетными гостями на встрече в честь Дня работников уголовного розыска. Бастрыкин наградил приглашенных ветеранов органов внутренних дел и следствия медалью "10 лет Следственному комитету Российской Федерации".
"Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты", - сообщает СК.
Добавляется, что перед началом торжества гостям показали фильм, посвященный Ленинградскому уголовному розыску.
 
ОбществоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Анастасия МельниковаАлександр Половцев
 
 
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