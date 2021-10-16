Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/avariya-1754872431.html
Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем
Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем - РИА Новости, 16.10.2021
Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем
Метро Москвы выставит претензию виновному в столкновении с трамваем водителю, он грубо нарушил ПДД, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:29
2021-10-16T18:36
происшествия
дтп
московский метрополитен
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571288361_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_2921c1fd84314664d1d3f14c62b84299.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Метро Москвы выставит претензию виновному в столкновении с трамваем водителю, он грубо нарушил ПДД, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале."Водитель автомобиля грубо нарушил ПДД — пересек сплошную линию разметки, допустив столкновение с трамваем. Задержка движения городского транспорта — 1,5 часа. Московский метрополитен выставит претензию водителю автомобиля", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, никто не пострадал.
https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571288361_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_3cf0eabf935958a8e631e8037e3a1198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, московский метрополитен, москва, авто
18:29 16.10.2021 (обновлено: 18:36 16.10.2021)
 
Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем

Метро Москвы выставит претензию водителю, виновному в столкновении с трамваем

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина на трамвайной остановке "Метро ВДНХ" в Москве во время режима самоизоляции жителей
Мужчина на трамвайной остановке Метро ВДНХ в Москве во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Метро Москвы выставит претензию виновному в столкновении с трамваем водителю, он грубо нарушил ПДД, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"Водитель автомобиля грубо нарушил ПДД — пересек сплошную линию разметки, допустив столкновение с трамваем. Задержка движения городского транспорта — 1,5 часа. Московский метрополитен выставит претензию водителю автомобиля", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, никто не пострадал.
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
Вчера, 17:03
В Москве уже около 25 тысяч человек подключились к системе Face Pay
 
ПроисшествияДТПМосковский метрополитенМоскваАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
00:04Киноэкипаж возвращается на Землю
Лента новостейМолния