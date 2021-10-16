https://ria.ru/20211016/avariya-1754872431.html

Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем

Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем - РИА Новости, 16.10.2021

Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем

Метро Москвы выставит претензию виновному в столкновении с трамваем водителю, он грубо нарушил ПДД, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:29

2021-10-16T18:29

2021-10-16T18:36

происшествия

дтп

московский метрополитен

москва

авто

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Метро Москвы выставит претензию виновному в столкновении с трамваем водителю, он грубо нарушил ПДД, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале."Водитель автомобиля грубо нарушил ПДД — пересек сплошную линию разметки, допустив столкновение с трамваем. Задержка движения городского транспорта — 1,5 часа. Московский метрополитен выставит претензию водителю автомобиля", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, никто не пострадал.

https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, московский метрополитен, москва, авто