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Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем
Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем - РИА Новости, 16.10.2021
Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем
Метро Москвы выставит претензию виновному в столкновении с трамваем водителю, он грубо нарушил ПДД, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:29
2021-10-16T18:29
2021-10-16T18:36
происшествия
дтп
московский метрополитен
москва
авто
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Метро Москвы выставит претензию виновному в столкновении с трамваем водителю, он грубо нарушил ПДД, сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале."Водитель автомобиля грубо нарушил ПДД — пересек сплошную линию разметки, допустив столкновение с трамваем. Задержка движения городского транспорта — 1,5 часа. Московский метрополитен выставит претензию водителю автомобиля", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы, в результате вторая тележка вагона сошла с рельсов, никто не пострадал.
https://ria.ru/20211016/moskva-1754867342.html
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происшествия, дтп, московский метрополитен, москва, авто
18:29 16.10.2021 (обновлено: 18:36 16.10.2021)
Московское метро выставит претензию виновнику ДТП с трамваем
Метро Москвы выставит претензию водителю, виновному в столкновении с трамваем