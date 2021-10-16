https://ria.ru/20211016/avariya-1754862788.html

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.10.2021

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие

В Нижнем Новгороде 24 человека пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком, сообщили в региональном министерстве здравоохранения . РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:52

2021-10-16T15:52

2021-10-16T21:04

происшествия

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879771_0:31:1100:650_1920x0_80_0_0_6064e563c0b7546898b1f9c433550720.png

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде 24 человека пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком, сообщили в региональном министерстве здравоохранения .Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии."Им проводят экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти. Один — в состоянии средней степени тяжести, закрытая черепно-мозговая травма, госпитализирован в травматологическое отделение", — подчеркивается в сообщении.Одну из пострадавших уже прооперировали, ее перевели в реанимацию.Авария произошла на улице Мирошникова. В главке МВД уточнили, что это случилось в 14:49. Cтолкнулись грузовой автомобиль "Газон", маршрутка и автобус ЛиАЗ."По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу" произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — пояснили в ведомстве.Прокуратура проводит проверку. Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять оказание помощи пострадавшим на личный контроль.

https://ria.ru/20211016/dtp-1754845469.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде Прокуратура сообщает о 15 пострадавших при столкновении автобусов в Нижнем Новгороде 2021-10-16T15:52 true PT2M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород