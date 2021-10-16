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В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.10.2021
В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде 24 человека пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком, сообщили в региональном министерстве здравоохранения . РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:52
2021-10-16T15:52
2021-10-16T21:04
происшествия
нижний новгород
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде 24 человека пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком, сообщили в региональном министерстве здравоохранения .Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии."Им проводят экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти. Один — в состоянии средней степени тяжести, закрытая черепно-мозговая травма, госпитализирован в травматологическое отделение", — подчеркивается в сообщении.Одну из пострадавших уже прооперировали, ее перевели в реанимацию.Авария произошла на улице Мирошникова. В главке МВД уточнили, что это случилось в 14:49. Cтолкнулись грузовой автомобиль "Газон", маршрутка и автобус ЛиАЗ."По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу" произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — пояснили в ведомстве.Прокуратура проводит проверку. Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять оказание помощи пострадавшим на личный контроль.
https://ria.ru/20211016/dtp-1754845469.html
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Кадры с места столкновения автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
Прокуратура сообщает о 15 пострадавших при столкновении автобусов в Нижнем Новгороде
2021-10-16T15:52
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РИА Новости
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происшествия, нижний новгород
15:52 16.10.2021 (обновлено: 21:04 16.10.2021)
В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса и грузовик, есть пострадавшие
Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде, 24 человека пострадали
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде 24 человека пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком, сообщили в региональном министерстве здравоохранения .
"Одному человеку помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. 23 человека доставлены в приемное отделение областной клинической больницы имени Семашко. Из них трое госпитализированы, 6 человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение. Остальные 14 человек продолжают обследование в приемном отделении", - говорится в комментарии.
Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
"Им проводят экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти. Один — в состоянии средней степени тяжести, закрытая черепно-мозговая травма, госпитализирован в травматологическое отделение", — подчеркивается в сообщении.
Одну из пострадавших уже прооперировали, ее перевели в реанимацию.
Авария произошла на улице Мирошникова. В главке МВД уточнили, что это случилось в 14:49. Cтолкнулись грузовой автомобиль "Газон", маршрутка и автобус ЛиАЗ.
"По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "Уступи дорогу" произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ", — пояснили в ведомстве.
Прокуратура проводит проверку. Губернатор Глеб Никитин поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять оказание помощи пострадавшим на личный контроль.