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В Астрахани дети получили ожоги, играя с противогазом

В Астрахани дети получили ожоги, играя с противогазом - РИА Новости, 16.10.2021

В Астрахани дети получили ожоги, играя с противогазом

Четверо детей получили ожоги, играя с противогазом и деталями к нему в заброшенном здании в Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T21:24

2021-10-16T21:24

2021-10-16T21:30

происшествия

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Четверо детей получили ожоги, играя с противогазом и деталями к нему в заброшенном здании в Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации губернатора Астраханской области.Инцидент произошел в субботу днем на территории заброшенного здания в поселке Сизый Бугор Володарского района."По предварительной информации, трое мальчиков и девочка подобрали противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок", - сказал он.Двоих детей с ожогами кистей рук и голеней после осмотра выписали на амбулаторное лечение. Еще двое - с ожогами лиц, предплечий и голеней 1-2 степени и поражением 7 и 10% соответственно госпитализированы. Их состояние оценивается как среднетяжелое.На месте происшествия работает оперативная группа УМВД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20210823/karbid-1746923595.html

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происшествия, астрахань, астраханская область, россия