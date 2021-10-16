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В Астрахани дети получили ожоги, играя с противогазом
В Астрахани дети получили ожоги, играя с противогазом - РИА Новости, 16.10.2021
В Астрахани дети получили ожоги, играя с противогазом
Четверо детей получили ожоги, играя с противогазом и деталями к нему в заброшенном здании в Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T21:24
2021-10-16T21:24
2021-10-16T21:30
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Четверо детей получили ожоги, играя с противогазом и деталями к нему в заброшенном здании в Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации губернатора Астраханской области.Инцидент произошел в субботу днем на территории заброшенного здания в поселке Сизый Бугор Володарского района."По предварительной информации, трое мальчиков и девочка подобрали противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок", - сказал он.Двоих детей с ожогами кистей рук и голеней после осмотра выписали на амбулаторное лечение. Еще двое - с ожогами лиц, предплечий и голеней 1-2 степени и поражением 7 и 10% соответственно госпитализированы. Их состояние оценивается как среднетяжелое.На месте происшествия работает оперативная группа УМВД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия
21:24 16.10.2021 (обновлено: 21:30 16.10.2021)
В Астрахани дети получили ожоги, играя с противогазом
В Астрахани четверо детей получили ожоги, играя с противогазом в заброшенном здании