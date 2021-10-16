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Первый в Арктике ЦОД могут запустить в Мурманске летом 2022 года
Первый в Арктике ЦОД могут запустить в Мурманске летом 2022 года - РИА Новости, 16.10.2021
Первый в Арктике ЦОД могут запустить в Мурманске летом 2022 года
ПАО "Ростелеком" планирует запустить первый в арктической зоне РФ региональный Центр обработки данных (ЦОД), который обеспечит качественное и безопасное... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T14:17
2021-10-16T14:17
технологии
мурманская область
ростелеком
андрей чибис
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МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. ПАО "Ростелеком" планирует запустить первый в арктической зоне РФ региональный Центр обработки данных (ЦОД), который обеспечит качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов, летом 2022 года, сообщил журналистам вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" "Ростелеком" Александр Логинов.Соглашение о строительстве ЦОДа в субботу подписали Логинов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Проектируемый Центр обработки данных будет в первую очередь направлен на бизнес-сообщество, здесь мы предоставим возможность размещать и государственные сервисы. Мы планируем приступить к этой работе в конце этого года или в начале 2022 года, плановый срок завершения работ - июль 2022 года… Насколько мне известно, в нашей стране это будет единственный центр обработки данных в Арктике", - сказал Логинов.Губернатор отметил, что Мурманская область за последние два года вышла в лидеры среди российских регионов по цифровизации, в регионе действует программа "Умный город" и в режиме онлайн можно отслеживать работу на стройках, работу общественного транспорта и коммунальных служб. Правительство Мурманской области стало якорным партнёром при создании ЦОДа."Мы уделяем очень большое внимание цифровизации региона… Объем данных радикально увеличивается. Центр нужен и для нас, и для бизнеса – на него главный акцент", - отметил глава региона."В ближайшее время мы планируем инвестировать 100 миллионов рублей, после запуска этого проекта объем инвестиций будет достигать 300 миллионов рублей. При необходимости мы можем очень быстро расширить центр обработки данных", - пояснил Логинов.Губернатор также сообщил, что власти региона продолжат сотрудничество с "Ростелеком" по направлениям цифровизации медицины, повышения уровня безопасности в образовательных учреждениях и другим сферам. По его мнению, появление дата-центра в Кольском Заполярье станет драйвером развития региона и усилит статус России как научного лидера.
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технологии, мурманская область, ростелеком, андрей чибис
14:17 16.10.2021
 
Первый в Арктике ЦОД могут запустить в Мурманске летом 2022 года

Первый в Арктике Центр обработки данных могут запустить в Мурманске летом 2022 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Здание компании Ростелеком на улице Гончарная в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. ПАО "Ростелеком" планирует запустить первый в арктической зоне РФ региональный Центр обработки данных (ЦОД), который обеспечит качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов, летом 2022 года, сообщил журналистам вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" "Ростелеком" Александр Логинов.
Соглашение о строительстве ЦОДа в субботу подписали Логинов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Проектируемый Центр обработки данных будет в первую очередь направлен на бизнес-сообщество, здесь мы предоставим возможность размещать и государственные сервисы. Мы планируем приступить к этой работе в конце этого года или в начале 2022 года, плановый срок завершения работ - июль 2022 года… Насколько мне известно, в нашей стране это будет единственный центр обработки данных в Арктике", - сказал Логинов.
Губернатор отметил, что Мурманская область за последние два года вышла в лидеры среди российских регионов по цифровизации, в регионе действует программа "Умный город" и в режиме онлайн можно отслеживать работу на стройках, работу общественного транспорта и коммунальных служб. Правительство Мурманской области стало якорным партнёром при создании ЦОДа.
"Мы уделяем очень большое внимание цифровизации региона… Объем данных радикально увеличивается. Центр нужен и для нас, и для бизнеса – на него главный акцент", - отметил глава региона.
"В ближайшее время мы планируем инвестировать 100 миллионов рублей, после запуска этого проекта объем инвестиций будет достигать 300 миллионов рублей. При необходимости мы можем очень быстро расширить центр обработки данных", - пояснил Логинов.
Губернатор также сообщил, что власти региона продолжат сотрудничество с "Ростелеком" по направлениям цифровизации медицины, повышения уровня безопасности в образовательных учреждениях и другим сферам. По его мнению, появление дата-центра в Кольском Заполярье станет драйвером развития региона и усилит статус России как научного лидера.
 
ТехнологииМурманская областьРостелекомАндрей Чибис
 
 
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