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МИД: в Арктическом совете не рассматривали запрет на добычу углеводородов
МИД: в Арктическом совете не рассматривали запрет на добычу углеводородов - РИА Новости, 16.10.2021
МИД: в Арктическом совете не рассматривали запрет на добычу углеводородов
Вопрос о запрете или ограничениях на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:20
2021-10-16T10:20
арктический совет
арктика
николай корчунов
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос о запрете или ограничениях на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе."Вопрос о запрете или каких-либо ограничениях в отношении экономической деятельности, включая добычу углеводородов, в Арктике Арктический совет не рассматривал", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос, рассматривалась ли тема запрета освоения запасов углеводородов в Арктике в Арктическом совете."В принятых в Рейкьявике 20 мая… на министерской встрече Арктического совета документах подчеркивалась важность обеспечения устойчивого экономического развития региона как важного фактора обеспечения социально-экономического региона и повышения благосостояния жителей Арктики, включая коренные народы", - указал он.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
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арктический совет, арктика, николай корчунов, россия
10:20 16.10.2021
 
МИД: в Арктическом совете не рассматривали запрет на добычу углеводородов

МИД: запрет на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался

© Фото : Максим Курапов Шпицберген
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Фото : Максим Курапов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос о запрете или ограничениях на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе.
"Вопрос о запрете или каких-либо ограничениях в отношении экономической деятельности, включая добычу углеводородов, в Арктике Арктический совет не рассматривал", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос, рассматривалась ли тема запрета освоения запасов углеводородов в Арктике в Арктическом совете.
"В принятых в Рейкьявике 20 мая… на министерской встрече Арктического совета документах подчеркивалась важность обеспечения устойчивого экономического развития региона как важного фактора обеспечения социально-экономического региона и повышения благосостояния жителей Арктики, включая коренные народы", - указал он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
Национальный парк Русская Арктика - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:53
В МИД оценили возможность перехода к низкоуглеродной экономике в Арктике
 
Арктический советАрктикаНиколай КорчуновРоссия
 
 
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