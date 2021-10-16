https://ria.ru/20211016/arktika-1754842931.html

МИД: в Арктическом совете не рассматривали запрет на добычу углеводородов

МИД: в Арктическом совете не рассматривали запрет на добычу углеводородов - РИА Новости, 16.10.2021

МИД: в Арктическом совете не рассматривали запрет на добычу углеводородов

Вопрос о запрете или ограничениях на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T10:20

2021-10-16T10:20

2021-10-16T10:20

арктический совет

арктика

николай корчунов

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос о запрете или ограничениях на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе."Вопрос о запрете или каких-либо ограничениях в отношении экономической деятельности, включая добычу углеводородов, в Арктике Арктический совет не рассматривал", - сказал Корчунов, отвечая на вопрос, рассматривалась ли тема запрета освоения запасов углеводородов в Арктике в Арктическом совете."В принятых в Рейкьявике 20 мая… на министерской встрече Арктического совета документах подчеркивалась важность обеспечения устойчивого экономического развития региона как важного фактора обеспечения социально-экономического региона и повышения благосостояния жителей Арктики, включая коренные народы", - указал он.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.

https://ria.ru/20211014/arktika-1754492528.html

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арктический совет, арктика, николай корчунов, россия