08:00 16.10.2021 (обновлено: 08:07 16.10.2021)
Будущее полнометражных мультиков за "Криптополисом" или "Семейкой Аддамс"?
© Русский Репортаж/MGMКадры из мультфильмов "Криптополис" и "Семейка Аддамс"
© Русский Репортаж/MGM
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Удивительно, но со времен премьеры первых двух "Шреков" на Каннских фестивалях (да, бывало и такое) и еще пары событий в прокатной анимации не происходило ничего особенного. Сейчас есть два примечательных мультфильма — насквозь коммерческая по смыслу и духу новая "Семейка Аддамс" и вызывающе недетский неглупый фестивальный инди-мультфильм "Криптополис". О будущем анимации на примере этих очень разных лент — в материале РИА Новости.
Эскиз персонажей
Мультипликационные премьеры потеряли статус большого события. Сделанных вручную полных метров не было уже много лет, если не считать работы японского гения Хаяо Миядзаки или Андрея Хржановского. Да и дорогих нарисованных на компьютере анимационных лент раньше было меньше, чем сейчас, когда их производство поставили на поток.
Если еще 10-15 лет назад "Ледниковый период 3" или "Шрек навсегда" собирали полные залы, то сейчас название ближайшего анимационного "блокбастера" вспомнят разве что родители, которым надо в кассе купить билет на себя, ребенка, привести его в зал и хотя бы немного украдкой поспать. Хотя есть еще аж целая студия Pixar, которая продолжает раз за разом ставить именно на семейную аудиторию, — но они в абсолютном меньшинстве.
Анимационные франшизы выродились в дополнение к основному блюду, в неизбежное зло прокатных расписаний, в фабрику по эксплуатации интеллектуальной собственности. Голливудские студии если и запускают мультфильмы по культовой франшизе "Семейке Аддамс" (в России одно только ее название превратилось в нарицательное), то только чтобы поконкурировать на поле уютных детских нестрашных страшилок с вражескими "Монстрами на каникулах".
Мультфильмы ушли на YouTube и стриминги. Туда, где больше максимально аддиктивного юного зрителя, который готов целыми днями крутить "Машу и медведя" или "Смешариков", набивая им там миллиарды просмотров. Производство окупить можно и бесплатными показами, где, как водится, реклама. Кому тогда нужна полнометражная анимация?
"Семейка Аддамс: Горящий тур"
Перед нами сиквел фильма, который в целом продолжения не заслуживал. Да и перед "Горящим туром" вовсе необязательно смотреть первую часть или предыдущие фильмы и сериалы. Всю немудрящую предысторию рассказывают в многочисленных лирических отступлениях.
Семья Аддамс, пугающая окружающее американское захолустье магическими и макабрическими закидонами, отправляется в отпуск — классическая завязка для эпизода бесконечной серии. Собственно, так и получается. Для разнообразия бессмысленной поездки юная бледная Уэнсдей начинает подозревать, что она не дочь своим мистическим родителям. Есть ощущение, что в младенчестве недалекий дядя Фостер поменял ее с кем-то другим в роддоме.
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур"
Очередное сериальное клише для тех, кому лень придумывать настоящий сюжет. Кстати, режиссировали "Горящий тур" Грег Тирнан и Конрад Вернон, авторы первого мультфильма, прославившиеся до этого удивительно взрослой картиной с ребяческим названием "Полный расколбас".
По сути, они стали главными деятелями в области компьютерной, но при этом достаточно бюджетной анимации. Первая "Семейка Аддамс" собрала 200 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов. Сиквел был вопросом времени, но, кажется, большого желания его делать ни у кого не было.
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур"
Да, придуманная гениальным Чарльзом Аддамсом еще для комиксов и карикатур концепция пугающего семейства выживет в любом формате, но все же в этом произведении весь щекочущий страх перед соседской квартирой куда-то улетучивается, а значит, фильм получился опять детский, а не семейный — и это проблема.
"Криптополис"
Повысим ставки: есть ощущение, что сегментировать аудиторию в случае полнометражной анимации не имеет смысла. Да, есть что-то совсем взрослое, как "Криптополис", но вряд ли до него доберется неподходящий зритель. Если, впрочем, доберется, то рискует ничего там не понять, как в общем-то и почти любой, даже кому больше 18 лет.
Дело в том, что "Криптополис" — это черт знает что такое, чудо-юдо, до нас такие фильмы доходят дай бог по штуке в год (за последнее время вспоминаются "Бунюэль в лабиринте черепах" и "Ограбление по Фрейду"). И посвящено это выдуманному зоопарку/заповеднику, где живут и прячутся от людей сплошь вымышленные создания в бесконечном спектре от единорогов до баку (это такая японская сверхъестественная свинья, которая питается сновидческими кошмарами).
© Русский РепортажКадр из мультфильма "Криптополис"
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Кадр из мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж
Эпизод из мультфильма "Криптополис"
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Эпизод из мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж
"Криптополис"
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"Криптополис"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж
Мультфильм "Криптополис"
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Мультфильм "Криптополис"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж
Фрагмент мультфильма "Криптополис"
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Фрагмент мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
© Русский Репортаж
Сцена из мультфильма "Криптополис"
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Сцена из мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
1 из 6
Кадр из мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
2 из 6
Эпизод из мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
3 из 6
"Криптополис"
© Русский Репортаж
4 из 6
Мультфильм "Криптополис"
© Русский Репортаж
5 из 6
Фрагмент мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
6 из 6
Сцена из мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
Узнаем мы о существовании этого дивного места после мощной сцены в прологе, где двое абсолютно голых любовников влезают туда случайно, после чего один из них гибнет от рук неразумного и разъяренного существа, которого не может быть. Впоследствии — а действие происходит в 1967 году, в самый разгар движения хиппи — начинается полномасштабная война сказочных обитателей против военных, и битва эта будет вовсе не на равных.
И вот в этой, на первый взгляд, несуразной картине видится будущее: всего десять человек, включая режиссера Дэша Шоу, нарисовали нестандартно выглядящий мультфильм, не похожий ни на что другое своей вопиющей визуальной своеобразностью.
© Русский РепортажКадр из мультфильма "Криптополис"
© Русский Репортаж
Кадр из мультфильма "Криптополис"
Это по-настоящему мощное высказывание, в котором, впрочем, не слишком хочется копаться. Погружение в этот причудливый, почти фэнтезийный мир настолько иммерсивное, что становится уже совершенно неважен пацифистский авторский посыл и рассуждения о борьбе деспотичной социальной нормы с человеческой фантазией. Куда важнее, что за одной минутой фильма наблюдать интереснее, чем за "Семейкой Аддамс" стоимостью в десятки миллионов долларов.
А ведь анимация вроде бы для того и придумана, чтобы показывать нам что-то такое, чего нельзя было бы изобразить в реальном мире и игровом кино, то, что нам бы и в голову никогда не пришло. В общем, пусть вся детская анимация уходит в интернет — оставьте широкий экран ретроградам-взрослым и таким фильмам для них, как "Криптополис".