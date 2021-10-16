https://ria.ru/20211016/animatsiya-1754736385.html

Будущее полнометражных мультиков за "Криптополисом" или "Семейкой Аддамс"?

Будущее полнометражных мультиков за "Криптополисом" или "Семейкой Аддамс"? - РИА Новости, 16.10.2021

Будущее полнометражных мультиков за "Криптополисом" или "Семейкой Аддамс"?

Удивительно, но со времен премьеры первых двух "Шреков" на Каннских фестивалях (да, бывало и такое) и еще пары событий в прокатной анимации не происходило... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:00

2021-10-16T08:07

культура

андрей хржановский

маша и медведи

хаяо миядзаки

pixar

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Удивительно, но со времен премьеры первых двух "Шреков" на Каннских фестивалях (да, бывало и такое) и еще пары событий в прокатной анимации не происходило ничего особенного. Сейчас есть два примечательных мультфильма — насквозь коммерческая по смыслу и духу новая "Семейка Аддамс" и вызывающе недетский неглупый фестивальный инди-мультфильм "Криптополис". О будущем анимации на примере этих очень разных лент — в материале РИА Новости.Эскиз персонажейМультипликационные премьеры потеряли статус большого события. Сделанных вручную полных метров не было уже много лет, если не считать работы японского гения Хаяо Миядзаки или Андрея Хржановского. Да и дорогих нарисованных на компьютере анимационных лент раньше было меньше, чем сейчас, когда их производство поставили на поток.Если еще 10-15 лет назад "Ледниковый период 3" или "Шрек навсегда" собирали полные залы, то сейчас название ближайшего анимационного "блокбастера" вспомнят разве что родители, которым надо в кассе купить билет на себя, ребенка, привести его в зал и хотя бы немного украдкой поспать. Хотя есть еще аж целая студия Pixar, которая продолжает раз за разом ставить именно на семейную аудиторию, — но они в абсолютном меньшинстве.Анимационные франшизы выродились в дополнение к основному блюду, в неизбежное зло прокатных расписаний, в фабрику по эксплуатации интеллектуальной собственности. Голливудские студии если и запускают мультфильмы по культовой франшизе "Семейке Аддамс" (в России одно только ее название превратилось в нарицательное), то только чтобы поконкурировать на поле уютных детских нестрашных страшилок с вражескими "Монстрами на каникулах".Мультфильмы ушли на YouTube и стриминги. Туда, где больше максимально аддиктивного юного зрителя, который готов целыми днями крутить "Машу и медведя" или "Смешариков", набивая им там миллиарды просмотров. Производство окупить можно и бесплатными показами, где, как водится, реклама. Кому тогда нужна полнометражная анимация?"Семейка Аддамс: Горящий тур"Перед нами сиквел фильма, который в целом продолжения не заслуживал. Да и перед "Горящим туром" вовсе необязательно смотреть первую часть или предыдущие фильмы и сериалы. Всю немудрящую предысторию рассказывают в многочисленных лирических отступлениях.Семья Аддамс, пугающая окружающее американское захолустье магическими и макабрическими закидонами, отправляется в отпуск — классическая завязка для эпизода бесконечной серии. Собственно, так и получается. Для разнообразия бессмысленной поездки юная бледная Уэнсдей начинает подозревать, что она не дочь своим мистическим родителям. Есть ощущение, что в младенчестве недалекий дядя Фостер поменял ее с кем-то другим в роддоме.Очередное сериальное клише для тех, кому лень придумывать настоящий сюжет. Кстати, режиссировали "Горящий тур" Грег Тирнан и Конрад Вернон, авторы первого мультфильма, прославившиеся до этого удивительно взрослой картиной с ребяческим названием "Полный расколбас".По сути, они стали главными деятелями в области компьютерной, но при этом достаточно бюджетной анимации. Первая "Семейка Аддамс" собрала 200 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов. Сиквел был вопросом времени, но, кажется, большого желания его делать ни у кого не было.Да, придуманная гениальным Чарльзом Аддамсом еще для комиксов и карикатур концепция пугающего семейства выживет в любом формате, но все же в этом произведении весь щекочущий страх перед соседской квартирой куда-то улетучивается, а значит, фильм получился опять детский, а не семейный — и это проблема."Криптополис"Повысим ставки: есть ощущение, что сегментировать аудиторию в случае полнометражной анимации не имеет смысла. Да, есть что-то совсем взрослое, как "Криптополис", но вряд ли до него доберется неподходящий зритель. Если, впрочем, доберется, то рискует ничего там не понять, как в общем-то и почти любой, даже кому больше 18 лет.Дело в том, что "Криптополис" — это черт знает что такое, чудо-юдо, до нас такие фильмы доходят дай бог по штуке в год (за последнее время вспоминаются "Бунюэль в лабиринте черепах" и "Ограбление по Фрейду"). И посвящено это выдуманному зоопарку/заповеднику, где живут и прячутся от людей сплошь вымышленные создания в бесконечном спектре от единорогов до баку (это такая японская сверхъестественная свинья, которая питается сновидческими кошмарами).Узнаем мы о существовании этого дивного места после мощной сцены в прологе, где двое абсолютно голых любовников влезают туда случайно, после чего один из них гибнет от рук неразумного и разъяренного существа, которого не может быть. Впоследствии — а действие происходит в 1967 году, в самый разгар движения хиппи — начинается полномасштабная война сказочных обитателей против военных, и битва эта будет вовсе не на равных.И вот в этой, на первый взгляд, несуразной картине видится будущее: всего десять человек, включая режиссера Дэша Шоу, нарисовали нестандартно выглядящий мультфильм, не похожий ни на что другое своей вопиющей визуальной своеобразностью.Это по-настоящему мощное высказывание, в котором, впрочем, не слишком хочется копаться. Погружение в этот причудливый, почти фэнтезийный мир настолько иммерсивное, что становится уже совершенно неважен пацифистский авторский посыл и рассуждения о борьбе деспотичной социальной нормы с человеческой фантазией. Куда важнее, что за одной минутой фильма наблюдать интереснее, чем за "Семейкой Аддамс" стоимостью в десятки миллионов долларов.А ведь анимация вроде бы для того и придумана, чтобы показывать нам что-то такое, чего нельзя было бы изобразить в реальном мире и игровом кино, то, что нам бы и в голову никогда не пришло. В общем, пусть вся детская анимация уходит в интернет — оставьте широкий экран ретроградам-взрослым и таким фильмам для них, как "Криптополис".

https://ria.ru/20210812/mashaimedved-1745441653.html

https://ria.ru/20211015/kino-1754680817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей хржановский, маша и медведи, хаяо миядзаки, pixar, кино и сериалы, что посмотреть