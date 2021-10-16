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Туризм
https://ria.ru/20211016/albaniya-1754885953.html
Кадры с места загадочной гибели российских туристов в Албании
Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании - РИА Новости, 16.10.2021
Кадры с места загадочной гибели российских туристов в Албании
В Сети появилось видео с места гибели российских туристов в Албании. Запись опубликовали на Youtube-канале новостного портала Euronews Albania. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T21:38
2021-10-16T22:00
туризм
в мире
происшествия
албания
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места гибели российских туристов в Албании. Запись опубликовали на Youtube-канале новостного портала Euronews Albania.На кадрах полиция приезжает к отелю, где произошла трагедия.Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая накануне. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до ЧП.По данным СМИ, погибшие были одной семьей. Albanian Daily News назвала их имена — 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
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в мире, происшествия, албания, россия
21:38 16.10.2021 (обновлено: 22:00 16.10.2021)
 
Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании

Опубликовано видео приезда полиции к албанскому отелю, где погибли россияне

CC BY-SA 4.0 / Dickelbers / Автомобиль полиции Албании
Автомобиль полиции Албании - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Dickelbers /
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места гибели российских туристов в Албании. Запись опубликовали на Youtube-канале новостного портала Euronews Albania.
На кадрах полиция приезжает к отелю, где произошла трагедия.
Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая накануне. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до ЧП.
По данным СМИ, погибшие были одной семьей. Albanian Daily News назвала их имена — 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
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