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Кадры с места загадочной гибели российских туристов в Албании
Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании - РИА Новости, 16.10.2021
Кадры с места загадочной гибели российских туристов в Албании
В Сети появилось видео с места гибели российских туристов в Албании. Запись опубликовали на Youtube-канале новостного портала Euronews Albania. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T21:38
2021-10-16T21:38
2021-10-16T22:00
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места гибели российских туристов в Албании. Запись опубликовали на Youtube-канале новостного портала Euronews Albania.На кадрах полиция приезжает к отелю, где произошла трагедия.Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая накануне. В гостиницу, по словам администратора, они приехали примерно за час до ЧП.По данным СМИ, погибшие были одной семьей. Albanian Daily News назвала их имена — 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
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в мире, происшествия, албания, россия
21:38 16.10.2021 (обновлено: 22:00 16.10.2021)
Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании
Опубликовано видео приезда полиции к албанскому отелю, где погибли россияне