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Эксперты дали совет, как инвестору смириться с убытками по акциям
Эксперты дали совет, как инвестору смириться с убытками по акциям - РИА Новости, 16.10.2021
Эксперты дали совет, как инвестору смириться с убытками по акциям
Начинающим инвесторам крайне сложно фиксировать убытки в биржевой торговле, например, продавать акции ниже стоимости их покупки, однако такие потери неизбежны... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T10:15
2021-10-16T10:15
экономика
россельхозбанк
втб
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Начинающим инвесторам крайне сложно фиксировать убытки в биржевой торговле, например, продавать акции ниже стоимости их покупки, однако такие потери неизбежны при работе на фондовом рынке, и необходимо учиться выходить из неудачных инвестиций, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты."Поведение неопытного инвестора во многом обусловлено психологией. С точки зрения человеческой психологии, индивиду крайне сложно признавать свои ошибки, особенно, если это связано с финансовыми потерями. А выход из неудачной инвестиции - это и есть признание своей ошибки", - говорит начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.Ситуация, когда стоимость приобретенной акции падает, инвестор не фиксирует убыток, не всегда является проблемой, так как многое зависит от стратегии и целей, отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.Например, один инвестирует с длинным горизонтом и совершает сделки точечно: один-два раза в месяц. "И для него убыток в 10%, возможно, не будет являться проблемой, так как укладывается в его представление и процесс инвестирования", – сказал эксперт.А если инвестор не просто инвестирует, а "торгует", совершая сделки по несколько раз в день, то для него убыток от сделки в 10%, скорее всего, может стать критичным, поскольку не входит в его планы. Он готов продавать при убытке уже в 2%, замечает Потапов.Оба эксперта рекомендуют применять системный подход к инвестициям: иметь четкий план вложений в торговлю на бирже, анализировать и принимать решения самостоятельно, задавать больше вопросов настоящим экспертам, честно ответить на вопрос, "сколько вы готовы потерять?" и неукоснительно придерживаться своего риск-профиля и инвестиционного горизонта.
https://ria.ru/20211005/gazprom-1753118249.html
https://ria.ru/20211001/investor-1752589991.html
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экономика, россельхозбанк, втб
10:15 16.10.2021
 
Эксперты дали совет, как инвестору смириться с убытками по акциям

Опрошенные РИА Новости эксперты дали совет, как инвестору смириться с убытками по акциям

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Начинающим инвесторам крайне сложно фиксировать убытки в биржевой торговле, например, продавать акции ниже стоимости их покупки, однако такие потери неизбежны при работе на фондовом рынке, и необходимо учиться выходить из неудачных инвестиций, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Поведение неопытного инвестора во многом обусловлено психологией. С точки зрения человеческой психологии, индивиду крайне сложно признавать свои ошибки, особенно, если это связано с финансовыми потерями. А выход из неудачной инвестиции - это и есть признание своей ошибки", - говорит начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.
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Ситуация, когда стоимость приобретенной акции падает, инвестор не фиксирует убыток, не всегда является проблемой, так как многое зависит от стратегии и целей, отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
Например, один инвестирует с длинным горизонтом и совершает сделки точечно: один-два раза в месяц. "И для него убыток в 10%, возможно, не будет являться проблемой, так как укладывается в его представление и процесс инвестирования", – сказал эксперт.
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А если инвестор не просто инвестирует, а "торгует", совершая сделки по несколько раз в день, то для него убыток от сделки в 10%, скорее всего, может стать критичным, поскольку не входит в его планы. Он готов продавать при убытке уже в 2%, замечает Потапов.
Оба эксперта рекомендуют применять системный подход к инвестициям: иметь четкий план вложений в торговлю на бирже, анализировать и принимать решения самостоятельно, задавать больше вопросов настоящим экспертам, честно ответить на вопрос, "сколько вы готовы потерять?" и неукоснительно придерживаться своего риск-профиля и инвестиционного горизонта.
 
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