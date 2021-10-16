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Умер легендарный двойник Петра I
Умер знаменитый двойник Петра Первого Андрей Булгаков - РИА Новости, 16.10.2021
Умер легендарный двойник Петра I
Актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его жена в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:15
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происшествия
общество
россия
андрей булгаков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его жена в соцсети "ВКонтакте"."Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, годы, которые ты был со мной", — написала она.По словам супруги, артист скончался накануне утром. Ранее она рассказала, что Булгаков в тяжелом состоянии находится в реанимации с COVID-19.Коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования."Ты останешься Первым!" — написал он в Instagram.Булгаков известен прежде всего по роли Петра I. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников. Артист основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и до последнего дня оставался его главным режиссером. Кроме того, он сыграл одну из ролей в телесериале "Улицы разбитых фонарей".
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происшествия, общество, россия, андрей булгаков
15:15 16.10.2021 (обновлено: 16:28 16.10.2021)
 
Умер знаменитый двойник Петра Первого Андрей Булгаков

Актер Андрей Булгаков, игравший Петра I, умер в 63 года

© Фото : Андрей Булгаков/ВКонтакте Актер Андрей Булгаков
 Актер Андрей Булгаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Фото : Андрей Булгаков/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его жена в соцсети "ВКонтакте".
"Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, годы, которые ты был со мной", — написала она.
По словам супруги, артист скончался накануне утром. Ранее она рассказала, что Булгаков в тяжелом состоянии находится в реанимации с COVID-19.
Коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования.
"Ты останешься Первым!" — написал он в Instagram.
Булгаков известен прежде всего по роли Петра I. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников. Артист основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и до последнего дня оставался его главным режиссером. Кроме того, он сыграл одну из ролей в телесериале "Улицы разбитых фонарей".
 
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