https://ria.ru/20211016/akter-1754859360.html

Умер легендарный двойник Петра I

Умер знаменитый двойник Петра Первого Андрей Булгаков - РИА Новости, 16.10.2021

Умер легендарный двойник Петра I

Актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его жена в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:15

2021-10-16T15:15

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происшествия

общество

россия

андрей булгаков

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его жена в соцсети "ВКонтакте"."Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, годы, которые ты был со мной", — написала она.По словам супруги, артист скончался накануне утром. Ранее она рассказала, что Булгаков в тяжелом состоянии находится в реанимации с COVID-19.Коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования."Ты останешься Первым!" — написал он в Instagram.Булгаков известен прежде всего по роли Петра I. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников. Артист основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и до последнего дня оставался его главным режиссером. Кроме того, он сыграл одну из ролей в телесериале "Улицы разбитых фонарей".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, россия, андрей булгаков