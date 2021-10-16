https://ria.ru/20211016/afganistan-1754862890.html
Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления
Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления - РИА Новости, 16.10.2021
Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления
Двое командующих сил Фронта сопротивления Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками движения "Талибан"* в районе Андараб в провинции Баглан на... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:53
2021-10-16T15:53
2021-10-16T15:53
в мире
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg
КАБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Двое командующих сил Фронта сопротивления Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками движения "Талибан"* в районе Андараб в провинции Баглан на севере страны, сообщил РИА новости источник.Согласно источнику, в ходе столкновений также были ликвидированы семь талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754761350.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_343e4ddfa5eccfc7eabd73750d8d68b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления
Источник: два командира сил сопротивления Афганистана погибли в столкновениях с талибами