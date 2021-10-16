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Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления
Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления - РИА Новости, 16.10.2021
Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления
Двое командующих сил Фронта сопротивления Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками движения "Талибан"* в районе Андараб в провинции Баглан на... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:53
2021-10-16T15:53
в мире
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Двое командующих сил Фронта сопротивления Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками движения "Талибан"* в районе Андараб в провинции Баглан на севере страны, сообщил РИА новости источник.Согласно источнику, в ходе столкновений также были ликвидированы семь талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
15:53 16.10.2021
 
Источник: в Афганистане погибли два командира сил сопротивления

Источник: два командира сил сопротивления Афганистана погибли в столкновениях с талибами

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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КАБУЛ, 16 окт - РИА Новости. Двое командующих сил Фронта сопротивления Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками движения "Талибан"* в районе Андараб в провинции Баглан на севере страны, сообщил РИА новости источник.
Согласно источнику, в ходе столкновений также были ликвидированы семь талибов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
Место взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:00Захват власти в Афганистане талибами
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре
 
В миреТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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