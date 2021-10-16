https://ria.ru/20211016/aborty-1754889125.html
Администрация США намерена заблокировать закон Техаса об абортах
Администрация США намерена заблокировать закон Техаса об абортах - РИА Новости, 16.10.2021
Администрация США намерена заблокировать закон Техаса об абортах
Администрация Байдена попросит Верховный суд заблокировать закон штата Техас об абортах, который считается одним из наиболее жестких в стране, сообщил минюст... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T22:29
2021-10-16T22:29
2021-10-16T22:34
в мире
техас
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администрация президента сша
верховный суд сша
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Администрация Байдена попросит Верховный суд заблокировать закон штата Техас об абортах, который считается одним из наиболее жестких в стране, сообщил минюст США."Министерство юстиции намерено попросить Верховный суд отменить решение 5-го окружного суда об отмене приостановки законопроекта номер 8 сената Техаса", - говорится в заявлении представителя минюста Энтони Коули.Ранее федеральный суд приостановил действие закона, а апелляционный - вновь возобновил его, и дело, таким образом, переместилось в Верховный суд.В свою очередь, высшая судебная инстанция страны уже отказалась в сентябре приостанавливать этот закон, но это было еще до решения апелляционного суда, так что у судей Верховного суда вновь появится возможность рассмотреть закон на предмет приостановки его действия.Вызвавший ожесточенную полемику среди граждан закон об абортах в Техасе вступил в силу в сентябре. Согласно нововведению, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон - "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые проводят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон.На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты. Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.
https://ria.ru/20210901/tekhas-1748110816.html
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в мире, техас, сша, администрация президента сша, верховный суд сша, аборты
22:29 16.10.2021 (обновлено: 22:34 16.10.2021)
Администрация США намерена заблокировать закон Техаса об абортах
Администрация Байдена попросит Верховный суд заблокировать закон Техаса об абортах
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.
Администрация Байдена попросит Верховный суд
заблокировать закон штата Техас
об абортах, который считается одним из наиболее жестких в стране, сообщил минюст США
.
"Министерство юстиции намерено попросить Верховный суд отменить решение 5-го окружного суда об отмене приостановки законопроекта номер 8 сената Техаса", - говорится в заявлении представителя минюста Энтони Коули.
Ранее федеральный суд приостановил действие закона, а апелляционный - вновь возобновил его, и дело, таким образом, переместилось в Верховный суд.
В свою очередь, высшая судебная инстанция страны уже отказалась в сентябре приостанавливать этот закон, но это было еще до решения апелляционного суда, так что у судей Верховного суда вновь появится возможность рассмотреть закон на предмет приостановки его действия.
Вызвавший ожесточенную полемику среди граждан закон об абортах в Техасе вступил в силу в сентябре. Согласно нововведению, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением для этого не являются случаи, когда зачатие произошло в результате изнасилования или инцеста. Единственный случай, когда женщина может сделать аборт, не нарушая закон - "чрезвычайная ситуация медицинского характера". Закон позволяет гражданам подавать иски против лиц, которые проводят аборты, а также тех, кто помогает беременным нарушить закон.
На федеральном уровне аборты разрешены с 1973 года решением Верховного суда США. Ряд штатов приняли законы, серьезно ограничивающие или де-факто вовсе запрещающие аборты. Вопрос о том, следует ли разрешать или запрещать аборты, по-прежнему является в США политически мотивированным, противники и сторонники абортов ведут активные кампании в обществе, а позиция политиков по этому вопросу серьезно влияет на перспективы их избрания.