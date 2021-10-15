https://ria.ru/20211015/zakupki-1754660813.html
Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года - РИА Новости, 15.10.2021
Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
Почти все продукты питания в декабре дорожают, а их выбор на полках магазинов снижается. Это связано с новогодними праздниками, накануне которых многие активно... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:15
2021-10-15T03:15
2021-10-15T03:15
общество
еда
рэу имени г. в. плеханова
новый год
покупка
россия
елена мясникова
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Почти все продукты питания в декабре дорожают, а их выбор на полках магазинов снижается. Это связано с новогодними праздниками, накануне которых многие активно закупают еду к праздничному столу. В этой ситуации проще и выгоднее заранее купить продукты с длительным сроком хранения, такие как алкоголь и консервы, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.Заранее можно приобрести и сырокопченую колбасу, лососевую икру п виде консервов, соки и другие подобные напитки, майонез и т.п.А вот закупаться алкоголем смысла не имеет — в течение года он дорожает весьма незначительно и всегда в ассортименте. Овощи, несмотря на сильный скачок цен, не стоит покупать по другой причине — они могут быстро испортиться, заключила Мясникова.
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общество, еда, рэу имени г. в. плеханова, новый год, покупка, россия, елена мясникова
Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
Эксперт Мясникова: к новогоднему столу уже в октябре можно заранее купить икру