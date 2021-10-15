https://ria.ru/20211015/yazyk-1754717730.html
Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ - РИА Новости, 15.10.2021
Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:40
2021-10-15T12:40
2021-10-15T12:45
в мире
владимир путин
снг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754704892_0:259:3182:2048_1920x0_80_0_0_a4e80d2cf9662a30a7d4974bc038d4cb.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент России Владимир Путин."Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единой цивилизационное пространство на территории СНГ", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.Путин отметил, что "все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества"."И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России", - подчеркнул президент.Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.
https://ria.ru/20210926/ukraina-1751870956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754704892_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_987d940d815337d320b996218d051581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, снг, россия
12:40 15.10.2021 (обновлено: 12:45 15.10.2021)
Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
Путин: русский язык объединяет страны СНГ