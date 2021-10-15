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Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ - РИА Новости, 15.10.2021
Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:40
2021-10-15T12:45
в мире
владимир путин
снг
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент России Владимир Путин."Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единой цивилизационное пространство на территории СНГ", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.Путин отметил, что "все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества"."И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России", - подчеркнул президент.Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.
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в мире, владимир путин, снг, россия
12:40 15.10.2021 (обновлено: 12:45 15.10.2021)
 
Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ

Путин: русский язык объединяет страны СНГ

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент России Владимир Путин.
"Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единой цивилизационное пространство на территории СНГ", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Путин отметил, что "все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества".
"И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 13:27
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