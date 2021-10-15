https://ria.ru/20211015/yazyk-1754717730.html

Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ

Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ - РИА Новости, 15.10.2021

Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ

Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:40

2021-10-15T12:40

2021-10-15T12:45

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Русский язык объединяет страны СНГ, мигрантов в РФ очень много, чтобы они легко адаптировались, русский им нужно знать, заявил президент России Владимир Путин."Русский язык, который является объединяющей силой, скрепляет единой цивилизационное пространство на территории СНГ", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.Путин отметил, что "все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работают на территории России из стран Содружества"."И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Ну как минимум, русский язык нужно знать. Нужно понимать, что такое Россия, понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России", - подчеркнул президент.Путин отметил, что это нужно для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в России.

https://ria.ru/20210926/ukraina-1751870956.html

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в мире, владимир путин, снг, россия