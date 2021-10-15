https://ria.ru/20211015/yaroslavl-1754825620.html
В Ярославле правительство сложило полномочия
В Ярославле правительство сложило полномочия - РИА Новости, 15.10.2021
В Ярославле правительство сложило полномочия
Правительство Ярославской области сложило свои полномочия в соответствии с уставом региона после назначения врио губернатора до формирования нового состава... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T23:10
2021-10-15T23:10
2021-10-15T23:10
политика
ярославская область
владимир путин
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Правительство Ярославской области сложило свои полномочия в соответствии с уставом региона после назначения врио губернатора до формирования нового состава областного правительства.Пресс-служба областного правительства сообщает, что назначенный врио губернатора Михаил Евраев в пятницу подписал указ, согласно которому правительство региона слагает свои полномочия."Процедура предполагает продолжение исполнения своих должностных обязанностей председателем правительства области, его заместителями и заместителями губернатора области до формирования нового состава правительства области", - говорится в сообщении.Уточняется, что процедура предусмотрена уставом Ярославской области.Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона. В пятницу состоялось официальное представление Евраева.
https://ria.ru/20211013/mironov-1754394597.html
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политика, ярославская область, владимир путин, михаил евраев, россия
В Ярославле правительство сложило полномочия
Ярославское правительство сложило полномочия после назначения врио губернатора