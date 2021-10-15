https://ria.ru/20211015/voz-1754726420.html
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19
ВОЗ озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:27
2021-10-15T13:27
2021-10-15T13:27
общество
воз
здоровье - общество
ожирение
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727212473_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c8623f9e417ca0f1b717fb7ea95a5eb2.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВОЗ озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID.Как заявил в пятницу глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе, погрешности в питании могут приводить к ожирению, а, следовательно, и к наиболее серьезному развитию коронавируса."Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса. Во время изоляции мы наблюдали следующее явление: многим людям приходилось работать из дома, им приходилось находиться дома, и, соответственно, тенденция к нерегулярному питанию усилилась. Также у людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты", - сказал представитель ВОЗ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что сейчас дети и подростки проводят очень много времени онлайн – для обучения и для общения."По данным из Великобритании, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, нездорового питания, и это также изменило схемы, по которым питались и питаются дети. Потому что когда вы находитесь дома, вы, конечно, получаете менее регулярное регламентированное питание, чем, например, в школе - что-то перекусываете. Изменился как режим перекусов, так и то, что употребляется во время перекусов", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210505/pokhudenie-1731157642.html
https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727212473_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1d7ad70cb82521d35b35ea94767d62fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воз, здоровье - общество, ожирение, коронавирус covid-19
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19
В ВОЗ назвали ожирение одной из главных причин развития тяжелой формы COVID-19
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВОЗ
озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID.
Как заявил в пятницу глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе, погрешности в питании могут приводить к ожирению, а, следовательно, и к наиболее серьезному развитию коронавируса.
"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса. Во время изоляции мы наблюдали следующее явление: многим людям приходилось работать из дома, им приходилось находиться дома, и, соответственно, тенденция к нерегулярному питанию усилилась. Также у людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты", - сказал представитель ВОЗ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что сейчас дети и подростки проводят очень много времени онлайн – для обучения и для общения.
"По данным из Великобритании, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, нездорового питания, и это также изменило схемы, по которым питались и питаются дети. Потому что когда вы находитесь дома, вы, конечно, получаете менее регулярное регламентированное питание, чем, например, в школе - что-то перекусываете. Изменился как режим перекусов, так и то, что употребляется во время перекусов", - заключил эксперт.