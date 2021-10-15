Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/voz-1754726420.html
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19
ВОЗ озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:27
2021-10-15T13:27
общество
воз
здоровье - общество
ожирение
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727212473_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c8623f9e417ca0f1b717fb7ea95a5eb2.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВОЗ озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID.Как заявил в пятницу глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе, погрешности в питании могут приводить к ожирению, а, следовательно, и к наиболее серьезному развитию коронавируса."Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса. Во время изоляции мы наблюдали следующее явление: многим людям приходилось работать из дома, им приходилось находиться дома, и, соответственно, тенденция к нерегулярному питанию усилилась. Также у людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты", - сказал представитель ВОЗ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что сейчас дети и подростки проводят очень много времени онлайн – для обучения и для общения."По данным из Великобритании, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, нездорового питания, и это также изменило схемы, по которым питались и питаются дети. Потому что когда вы находитесь дома, вы, конечно, получаете менее регулярное регламентированное питание, чем, например, в школе - что-то перекусываете. Изменился как режим перекусов, так и то, что употребляется во время перекусов", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210505/pokhudenie-1731157642.html
https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727212473_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1d7ad70cb82521d35b35ea94767d62fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, воз, здоровье - общество, ожирение, коронавирус covid-19
13:27 15.10.2021
 
В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19

В ВОЗ назвали ожирение одной из главных причин развития тяжелой формы COVID-19

© Pixabay / Bru-nOМужчина с лишним весом
Мужчина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Pixabay / Bru-nO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВОЗ озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID.
Как заявил в пятницу глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе, погрешности в питании могут приводить к ожирению, а, следовательно, и к наиболее серьезному развитию коронавируса.
Часы на тарелке - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 05:43
Названы мешающие похудеть пять вредных привычек
"Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса. Во время изоляции мы наблюдали следующее явление: многим людям приходилось работать из дома, им приходилось находиться дома, и, соответственно, тенденция к нерегулярному питанию усилилась. Также у людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты", - сказал представитель ВОЗ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что сейчас дети и подростки проводят очень много времени онлайн – для обучения и для общения.
"По данным из Великобритании, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, нездорового питания, и это также изменило схемы, по которым питались и питаются дети. Потому что когда вы находитесь дома, вы, конечно, получаете менее регулярное регламентированное питание, чем, например, в школе - что-то перекусываете. Изменился как режим перекусов, так и то, что употребляется во время перекусов", - заключил эксперт.
Две женщины за разговором - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 14:30Наука
Ученые нашли новый способ лечения ожирения
 
ОбществоВОЗЗдоровье - ОбществоОжирениеКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния