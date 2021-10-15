https://ria.ru/20211015/voz-1754726420.html

В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19

В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

В ВОЗ озаботились ожирением населения Земли на фоне ситуации с COVID-19

ВОЗ озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:27

2021-10-15T13:27

2021-10-15T13:27

общество

воз

здоровье - общество

ожирение

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВОЗ озабочена ожирением населения планеты, заявляя, что проблема обострилась на фоне COVID.Как заявил в пятницу глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний доктор Кремлин Викрамсингхе, погрешности в питании могут приводить к ожирению, а, следовательно, и к наиболее серьезному развитию коронавируса."Сегодня нас очень беспокоит ситуация с питанием, потому что мы знаем, что те, кто имеет ожирение, имеет очень высокий риск наиболее серьезного развития коронавируса. Во время изоляции мы наблюдали следующее явление: многим людям приходилось работать из дома, им приходилось находиться дома, и, соответственно, тенденция к нерегулярному питанию усилилась. Также у людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты", - сказал представитель ВОЗ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что сейчас дети и подростки проводят очень много времени онлайн – для обучения и для общения."По данным из Великобритании, дети и подростки стали аудиторией для рекламы нездоровых продуктов, нездорового питания, и это также изменило схемы, по которым питались и питаются дети. Потому что когда вы находитесь дома, вы, конечно, получаете менее регулярное регламентированное питание, чем, например, в школе - что-то перекусываете. Изменился как режим перекусов, так и то, что употребляется во время перекусов", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210505/pokhudenie-1731157642.html

https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, здоровье - общество, ожирение, коронавирус covid-19