https://ria.ru/20211015/vologda-1754765599.html
Мэр Вологды объяснил песню с матерным припевом для TikTok
Мэр Вологды объяснил песню с матерным припевом для TikTok - РИА Новости, 15.10.2021
Мэр Вологды объяснил песню с матерным припевом для TikTok
Мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил трендами соцсети использование песни с обсценной лексикой в своем ролике в TikTok о правилах безопасности дорожного... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:24
2021-10-15T16:24
2021-10-15T16:34
общество
tiktok
сергей воропанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил трендами соцсети использование песни с обсценной лексикой в своем ролике в TikTok о правилах безопасности дорожного движения.Ранее пользователи TikTok обратили внимание, что в ролике мэра о том, как нужно правильно переходить дорогу, звучит музыкальная композиция с "матерным" припевом."Под песню Freddie Dredd Cha Cha в социальной сети TikTok проходит глобальный тренд-флешмоб. Пользователи делятся видео с полезным содержанием на темы безопасности: как не стать жертвой насильника, какие средства индивидуальной защиты нужно с собой носить, почему не следует открывать дверь незнакомцам. Даже объясняется техника безопасности при работе шлифовальной машинкой. Решил поддержать полезный контент, поэтому сняли два ролика не тему безопасности при переходе дороги. Для нас это актуально, ведь сейчас активно работаем над снижением аварийности, плюс в городе заработал кикшеринг", - сказал РИА Новости Воропанов.Он отметил, что старается делать полезный контент на всех платформах и подготавливает его под целевую аудиторию. "В TikTok это молодежь, которая оценит полезный посыл видео под знакомый им звук. Пользователи TikTok положительно отреагировали на ролик, некоторые стали вспоминать случаи, произошедшие с ними или с их знакомыми", - добавил мэр.Сейчас у Воропанова более 81 тысячи подписчиков в TikTok. Число просмотров его ролика о безопасности дорожного движения приближается к 70 тысячам.
https://ria.ru/20211014/krym-1754587554.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, tiktok, сергей воропанов
16:24 15.10.2021 (обновлено: 16:34 15.10.2021)
Мэр Вологды объяснил песню с матерным припевом для TikTok
Мэр Вологды Воропанов объяснил, почему выбрал для ролика в TikTok песню с матом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости.
Мэр Вологды Сергей Воропанов
объяснил трендами соцсети использование песни с обсценной лексикой в своем ролике в TikTok
о правилах безопасности дорожного движения.
Ранее пользователи TikTok
обратили внимание, что в ролике мэра о том, как нужно правильно переходить дорогу, звучит музыкальная композиция с "матерным" припевом.
"Под песню Freddie Dredd Cha Cha в социальной сети TikTok проходит глобальный тренд-флешмоб. Пользователи делятся видео с полезным содержанием на темы безопасности: как не стать жертвой насильника, какие средства индивидуальной защиты нужно с собой носить, почему не следует открывать дверь незнакомцам. Даже объясняется техника безопасности при работе шлифовальной машинкой. Решил поддержать полезный контент, поэтому сняли два ролика не тему безопасности при переходе дороги. Для нас это актуально, ведь сейчас активно работаем над снижением аварийности, плюс в городе заработал кикшеринг", - сказал РИА Новости Воропанов.
Он отметил, что старается делать полезный контент на всех платформах и подготавливает его под целевую аудиторию. "В TikTok это молодежь, которая оценит полезный посыл видео под знакомый им звук. Пользователи TikTok положительно отреагировали на ролик, некоторые стали вспоминать случаи, произошедшие с ними или с их знакомыми", - добавил мэр.
Сейчас у Воропанова более 81 тысячи подписчиков в TikTok. Число просмотров его ролика о безопасности дорожного движения приближается к 70 тысячам.